250 ha lasu w ogniu. W akcji gaśniczej zginął pilot

Od wtorkowego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w pow. biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął ok. 250 ha. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny.

Policja i Lasy Państwowe potwierdziły, że we wtorek wieczorem w trakcie akcji gaszenia pożaru Puszczy Solskiej w wyniku upadku samolotu gaśniczego M18 Dromader, zginął pilot maszyny. „Pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje” – oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński.

„Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie lotniczej na Lubelszczyźnie, w której życie zginęło pilota Dromadera, w trakcie akcji wtórnej. Składając szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższego Zmarłego. W tej katastrofie łączymy się z problemami, których dotknęła ta warstwa. Cześć Jego Pamięci!” – czytamy na profilu Policji na X.

Z kolei na facebookowym koncie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej Warszawa-Babice czytamy: „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera uczestniczącego w akcji gaśniczej niedaleko Biłgoraja. Łączymy się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami pilota. Blue skies”.

Prokuratura bada sprawę katastrofy samolotu podczas akcji gaszenia pożaru lasu

Prokuratura Okręgowa w Zamościu (Lubelskie) będzie prowadzić śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu lotniczym, w czasie której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą w środę oględziny miejsca zdarzenia.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec poinformował w środę PAP, że śledztwo prowadzone będzie w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, w której zginęła jedna osoba. Od rana prowadzone są oględziny miejsca zdarzenia przez prokuratorów. Jest także biegły z zakresu medycyny sądowej. Oględziny będą kontynuowane także z udziałem przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Śledczy zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także zgromadzić potrzebną dokumentację i przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. - To wszystko ma na celu ustalenie przebiegu zdarzenia i jego przyczyn oraz ewentualnie rozważenie, czy ktoś powinien z tego tytułu ponieść odpowiedzialność karną - wyjaśnił rzecznik.

Nie wykluczył, że ewentualne śledztwo w sprawie samego pożaru lasu w Puszczy Solskiej będzie również prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu.

Pożar lasu w pow. biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów objął ok. 250 ha / autor: PAP/Wojtek Jargiło

KG PSP: akcja gaśnicza lasów może potrwać nawet dobę

O północy w Warszawie obradował sztab kryzysowy z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza oraz zastępcy komendanta głównego PSP, nadbryg. Pawła Frysztaka. Jak tłumaczył mediom ten ostatni, trudność akcji gaśniczej wynika z faktu, że to teren trudno dostępny, a pożar ma charakter wierzchołkowy, szybko rozwijający się, bo przenosi się między innymi koronami drzew. Szef PSP ocenił, że pożarem może być ogarnięty obszar nawet 250 hektarów.

Zamknięta we wtorek droga wojewódzka numer 849 w środę wczesnym rankiem wciąż pozostawała zablokowana.

Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę; pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa - poinformował na porannym briefingu w środę Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek.

„Mamy obecnie na miejscu 48 zastępów. Na godzinę 8 kolejnych 58 nam dojedzie. To są zastępy z województwa lubelskiego, ale również kompania gaśnicza z województwa małopolskiego” - mówił nadbryg. Kruczek. Przekazał, że obecnie trwa wymiana ratowników, którzy pracowali przy gaszeniu pożaru całą noc i cały dzień.

Dodał, że w akcję zaangażowany jest również moduł GFFFV z woj. podkarpackiego, czyli zespół ratowniczy przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Do akcji włączyły się też śmigłowiec Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. W późniejszym czasie dolecą dwa pozostałe śmigłowce i dwa dromadery.

Policyjny śmigłowiec Black Hawk wspiera akcję gaśniczą / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Komendant podkreślił też, że do najbliższych zabudowań jest ok. 6 km. Na miejscu są jeszcze zarzewia ognia, a front pożaru jest trudnodostępny.

Pożar rozprzestrzenia się obecnie na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli front pożaru się przesuwa – dodał.

Akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Przyczyny pożary nie są jeszcze znane.

Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów ze względu na panujący dym.

PAP, sek

