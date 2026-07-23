Potężny pożar w stolicy! Spłonął salon samochodowy

Pożar warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ul. Krasnobrodzkiej na Targówku w Warszawie został ugaszony - poinformował PAP mł. bryg. Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. Spalił się właściwie cały obiekt, nie ma osób poszkodowanych - powiedział. Na miejscu pracuje 45 zastępów strażaków.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w czwartek o godz. 5:09. - Po dojeździe na miejsce zgłoszenia okazało się, że pali się warsztat i połączony z nim salon samochodowy o wymiarach około 80x40 metrów - powiedział.

Dogaszanie pożaru warsztatu i salonu samochodowego przy ul. Krasnobrodzkiej na Targówku w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

Nieznane przyczyny pojawienia się ognia

W kulminacyjnym momencie w walkę z żywiołem zaangażowanych było 45 zastępów straży pożarnej, specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze.

Przyczyna pożaru jest na ten moment nieznana, pożar objął też niektóre samochody, które stały obok salonu.

Pożar spowodował dość duże straty. - Spalił się właściwie cały obiekt i kilkanaście samochodów. Uratowano sąsiedni salon, który też był zagrożony pożarem - dodał mł. bryg. Michał Konopka.

Na miejscu pracuje 45 zastępów straży pożarnej / autor: PAP/Paweł Supernak

Nie ma osób poszkodowanych

Strażak powiedział również, że „nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie ma informacji o osobach poszkodowanych”.

Dokładne przyczyny pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej / autor: PAP/Paweł Supernak

Stołeczna policja poinformowała na platformie X, że funkcjonariusze zabezpieczają rejon ul. Krasnobrodzkiej, gdzie prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze. Zaapelowała do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb i niezbliżanie się do miejsca pożaru.

Zastępy strażaków na ul. Krasnobrodzkiej po zakończonej akcji gaśniczej / autor: PAP/Paweł Supernak

Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie. „W działaniach zabezpieczających uczestniczą funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI wspierani przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Dokładne przyczyny pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej” - podała policja.

PAP, sek

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