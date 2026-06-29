E-recepty: ważne udogodnienie!

Do programu, który pozwoli aptekom na dzielenie recept, zgłosiło się dotąd ok. 30 proc. aptek - poinformowało w czwartek PAP centrum e-zdrowia. Nowa funkcjonalność ma działać od 1 lipca. Wtedy opublikowana zostanie też mapa aptek, które uruchomiły nową usługę.

Do programu zgłosiło się dotąd co stanowi około 30 proc. z 13805 placówek - poinformowało 18 czerwca centrum e-zdrowia.

Nowa funkcjonalność, polegająca na realizacji e-recepty w różnych aptekach, ma zostać uruchomiona 1 lipca. Centrum e-zdrowia przyjmuje na bieżąco deklaracje aptek o przystąpieniu do usługi. Udział aptek w programie jest dobrowolny.

Centrum e-zdrowia poinformowało, że w lipcu na stronie pacjent.gov.pl zostanie opublikowana zostanie mapa aptek, które uruchomiły nową usługę.

Zmiany oznaczają, że pacjenci nie będą zmuszeni do realizacji całej recepty w jednym miejscu. Teraz pacjent, który „otworzył” receptę w jednym miejscu, może pozostałe leki wykupić tylko w tej samej placówce.

PAP, sek

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