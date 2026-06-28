Cała prawda o zarobkach premiera. „Łyso wam?”

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska pokazuje jasno: to nie z pensji premiera, szef rządu czerpie największe zyski. O kwotach, jakie szef rządu otrzymuje co miesiąc z Brukseli, wielu z Polaków może tylko marzyć - pisze portal wPolsce24.tv

Donald Tusk ma obecnie 69 lat. Wiek uprawniający do pobierania emerytury osiągnął więc cztery lata temu. Zgodnie bowiem z obowiązującymi w Polsce przepisami mężczyźni mogą przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat. Jaką emeryturę - a raczej emerytury - otrzymuje więc polski premier? Jak wylicza portal dziennik.pl Donald Tusk pobiera co miesiąc trzy różne świadczenia – wylicza portal wPolsce24.tv

Trzy emerytury Tuska…

►Emerytura z Komisji Europejskiej: Za wieloletnią pracę na stanowisku szefa Rady Europejskiej premier otrzymuje równowartość 25-26 tys. zł brutto miesięcznie (5,9 tys. euro miesięcznie; w skali roku to ponad 70 tys. euro).

►Emerytura z ZUS: W wyniku skumulowanych waloryzacji (w tym ostatniej z marca 2026 roku na poziomie 5,3 proc.), polskie świadczenie premiera wzrosło do około 11,5 tys. zł brutto miesięcznie (ponad 138 tys. zł rocznie).

►Emerytura belgijska: Dodatkowe mniejsze świadczenie zagraniczne, które wynosi 850-900 zł miesięcznie.

A to oznacza, że w 2026 roku Donald Tusk otrzymuje średnio 37-38 tys. zł brutto miesięcznie z samego tytułu świadczeń emerytalnych.

… i do tego pensja premiera

Tusk jako aktywny polityk pobiera też pensję szefa rządu. W 2025 roku Donald Tusk otrzymał z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynagrodzenie w wysokości łącznie 294 977,52 zł. Oznacza to, że średnio zarabiał blisko 24,6 tys. zł miesięcznie.

Łatwo więc policzyć, że lider Koalicji Obywatelskiej otrzymuje dziś miesięcznie ponad 61 tysięcy złotych brutto.

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Oszczędności Tuska

Premier deklaruje obecnie znaczne oszczędności gotówkowe, które w przeliczeniu na polską walutę osiągają poziom około 1,5 miliona złotych (w podziale na złotówki oraz euro) oraz polisy na życie. W opublikowanym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oświadczeniu majątkowym premier konsekwentnie deklaruje brak posiadanych nieruchomości (domów, mieszkań) oraz pojazdów mechanicznych.

»» O oświadczeniu majatkowym Donalda Tuska czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Pensja szefa rządu to tylko ułamek. Wiemy, ile Donald Tusk dostaje z Brukseli

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