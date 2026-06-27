Równość w Brukseli, czyli Ursula von der Leyen ma chłodniej

Z powodu fali upałów w budynku Komisji Europejskiej w Brukseli wyłączono klimatyzację. Jednak system chłodzenia przestał działać tylko do siódmego piętra - donosi portal Politico. Szefowa KE i komisarze pracują jednak na wyższych piętrach - relacjonuje newsmaxpolska.pl.

Pracownicy zatrudnieni w budynku Berlaymont, gdzie mieści się Komisja Europejska, otrzymali w piątek nietypową wiadomość o treści: „BERL — PILNE — Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe, nastąpi wymuszone wyłączenie systemu chłodzenia powietrza od piętra 1. do 7. na resztę dnia”.

W 13-piętrowym budynku pracuje przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, 26 komisarzy oraz około trzy tysiące pracowników.

Rzecz w tym, że szefowa Komisji Europejskiej pracuje na najwyższym piętrze, a większość komisarzy na piętrach od ósmego w górę, czyli ich nie dotyczy wyłączenie klimatyzacji.

Urzędnicy unijni, którzy pracują na niższych piętrach w siedzibie KE nie kryją swego oburzenia. „To jak feudalizm”, “Hańba” – komentowali, cytowani przez Politico. Jak podkreślali, nawet przy działającej klimatyzacji temperatura wewnątrz wynosiła 25,7 st. C.

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Wytyczne na czas upału

Od początku tego tygodnia KE wydała wytyczne dla swoich pracowników, zalecając im unikanie wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych porach dnia, regularne picie wody oraz wcześniejsze rozpoczynanie pracy.

Porady – jak podkreśla Politico - oburzyły część personelu Komisji, która pracuje w budynkach bez klimatyzacji, jak choćby Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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