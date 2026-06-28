Czy to koniec impasu w sprawie kryptowalut?

Polska 2050 negocjuje z Pałacem Prezydenckim porozumienie ws. projektu regulującego rynek kryptoaktywów – przekazały PAP źródła w ugrupowaniu. Według rozmówców przedstawiciele ugrupowania spotkali się z szefem KPRP Zbigniewem Boguckim, a po spotkaniu ustalono kilka zmian w projekcie, które miałyby odpowiadać oczekiwaniom prezydenta. Nie ma potwierdzenia z Pałacu Prezydenckiego, że toczą się takie rozmowy.

Tzw. ratunkowy projekt dla rynku kryptoaktywów ugrupowanie po raz drugi skierowało do Sejmu w czerwcu br., po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę w tej sprawie.

Z informacji PAP wynika, że Polska 2050 prowadzi rozmowy z ośrodkiem prezydenckim na temat ewentualnych poprawek do projektu, które spotkałyby się z akceptacją prezydenta. W ub. piątek w resorcie funduszy i polityki regionalnej odbyło się spotkanie w tej sprawie. Według rozmówców PAP Nawrockiego reprezentował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, obecna była też minister funduszy i liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szef klubu parlamentarnego ugrupowania Paweł Śliz i wnioskodawca projektu regulującego rynek kryptoaktywów - poseł Adam Gomoła.

Po rozmowach - jak ustaliła PAP - w ostatnią środę do KPRP została skierowana kompromisowa wersja projektu Polski 2050; partia oczekuje obecnie na odpowiedź strony prezydenckiej.

PAP nie udało się skontaktować z przedstawicielem Pałacu Prezydenckiego.

Czego ma dotyczyć konsensus w sprawie kryptowalut?

Jak wynika z informacji zbliżonych do Polski 2050, efektem rozmów przedstawicieli Polski 2050 z ośrodkiem prezydenckim była zgoda na kolejne poprawki, zakładające m.in. skrócenie maksymalnego terminu, na jaki Komisja Nadzoru Finansowego może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji. W dotychczasowym brzmieniu projektu okres ten miał wynosić nie więcej niż 6 miesięcy. Kolejna ustalona zmiana - według rozmówców PAP - zakładałaby wprowadzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za błąd urzędnika z kontekście blokady rachunku wykonanej z naruszeniem prawa.

Ewentualne poprawki - według rozmówców - miałyby zostać formalnie zgłoszone na etapie prac w komisji sejmowej. Źródło PAP poinformowało również, że - zgodnie z prośbą posłów Polski 2050 - marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraził zgodę na skrócenie czasu konsultacji społecznych.

Złożony w Sejmie projekt Polski 2050 od zawetowanej przez prezydenta ustawy różni się tym, że zawiera trzy poprawki, które prezydent zgłaszał w toku prac parlamentarnych, m.in. obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów (czyli cyfrowych jednostek wartości przypisanych do konkretnego projektu inwestycyjnego), usunięcie „niektórych przepisów nadregulacyjnych”; kolejna poprawka miała sprawić, że ustawa „będzie mniej restrykcyjna dla rynku”.

Celem ustawy o kryptowalutach jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które reguluje rynek kryptoaktywów.

Patryk Barej (PAP), sek

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