Kolej przegrała z upałem

Na liniach kolejowych 25 Łódź Olechów i 216 Gągławki – Olsztyn ruch pociągów był wstrzymany; na czterech innych odcinkach składy kursowały po jednym torze - informowały w niedzielę po południu PKP Polskie Linie Kolejowe. Dodały, że przyczyną problemów są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej. Doszło do ewakuacji 400 pasażerów pociągu relacji Kraków-Olsztyn, który z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął na odcinku między Modlinem a Legionowem na Mazowszu - podał portal RMF24.pl.

PKP PLK przekazały po południu we wpisie na portalu X, że wstrzymany jest ruch pociągów na linii nr 25 Łódź Olechów oraz linii 216 Gągławki – Olsztyn.

Z kolei na czterech innych odcinkach pociągi kursują po jednym torze. Chodzi o linię 9 między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowem, linię 3 Warszawa Włochy – Ożarów Mazowiecki oraz Swarzędz – Kostrzyn Wielkopolski oraz linię nr 274 Sędziszów – Boguszów Gorce Zachód.

„Przyczyną są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej. Wysokie temperatury nie zatrzymują służb PLK S.A. Pomimo wymagających warunków i upału pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych nieprzerwanie usuwają skutki awarii oraz dbają o jak najszybsze przywrócenie sprawnego funkcjonowania infrastruktury” - poinformowała spółka.

Jak informował wcześniej PAP Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, między Legionowym a Modlinem doszło do awarii sieci trakcyjnej na dwóch torach, co wymusiło całkowite wstrzymanie ruchu pociągów. W efekcie na torach utknęło kilka pociągów, w tym pociągi Kolei Mazowieckich relacji Modlin - Warszawa Lotnisko Chopina oraz Ciechanów - Warszawa Zachodnia, a także skład PKP Intercity relacji Olsztyn Główny - Kraków Główny. Pietrzykowski tłumaczył, że PKP Intercity zdecydowało o wypuszczeniu pasażerów pociągu, ponieważ z powodu braku zasilania nie działa klimatyzacja.

Ewakuacja 400 pasażerów pod Warszawą

Prawie 400 osób zostało ewakuowanych z pociągu relacji Kraków-Olsztyn, który z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął na odcinku między Modlinem a Legionowem na Mazowszu. Ponieważ nie ma napięcia w sieci trakcyjnej, w pociągu nie ma klimatyzacji, a jest ok. 40 st. C. Pasażerowie przewożeni są autobusami na stację Warszawa Wschodnia. Pociągi dalekobieżne kursują z opóźnieniami przekraczającymi nawet 100 minut – donosił portal RMF24.pl.

Koszmar przeżywają też pasażerowie pociągu Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście. Skład zatrzymał się w szczerym polu się okolicach Czerwieńska koło Zielonej Góry po awarii lokomotywy, a sytuację pogarsza 40-stopniowy upał. W okolicy doszło także do pożaru. Podróżni czekają na podstawienie pociągu zastępczego - uzupełnia relację RMF24.pl

PKP Intercity informowały o godzinie 19.00 na portalu X, że Po naprawie sieci trakcyjnej przywrócono ruch pociągów po obu torach na liniach:

• linia nr 9 Nowy Dwór Mazowiecki – Legionowo

• linia nr 3 Warszawa Włochy – Ożarów Mazowiecki

a na pewnych liniach obowiązuje zmieniona organizacja ruchu.

Padł rekord temperatury

W niedzielę w Słubicach odnotowano 40,5 st. C; to nowy rekord ciepła w historii pomiarów - przekazała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Jak dodała, drugą najwyższą odnotowaną tego dnia temperaturę - 40,3 st. C - zarejestrowano w Toruniu. IMGW czeka jeszcze na potwierdzenie tych danych.

PAP, sek

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