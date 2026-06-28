Kijów stawia na najemników. Ile płaci?

Ukraina przygotowuje ramy prawne do masowej rekrutacji zagranicznych żołnierzy przez licencjonowane agencje. W oddziałach szturmowych pensje mają sięgać ponad 11 tys. dolarów miesięcznie – podaje portal money.pl

Według doniesień portalu RBC-Ukraina, na które powołuje się portalobronny.se.pl, rząd w Kijowie chce, by prywatne agencje rekrutacyjne pozyskiwały kandydatów z zagranicy na podstawie rządowych licencji.

Ile mają zarabiać najemnicy na pierwszej linii frontu?

Za skuteczne zrekrutowanie żołnierza firma ma otrzymywać ok. 7400 dolarów (ok. 300 tys. hrywien) w transzach, co ma wiązać wynagrodzenie z przygotowaniem, a także wdrożeniem rekruta do jednostki.

Kluczową zachętą mają być stawki na pierwszej linii: średnio ok. 7200 dolarów miesięcznie w piechocie oraz do 11 tys. 100 dolarów w oddziałach szturmowych.

Ukraiński żołnierz na szkoleniu taktycznym / autor: PAP/Mykola Kalyeniak

Ukraina chce oszczędzać własnych żołnierzy

Ukraiński minister obrony Mychajło Fiodorow mówił, że to efekt reformy płacowej ogłoszonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 12 czerwca 2026 r., a rynek ma działać w formule bardziej przejrzystych zamówień.

W planach jest, by obcokrajowcy obsadzali 30–50 proc. etatów w szturmie i piechocie, co ma odciążyć ukraińskie jednostki frontowe.

»» Więcej o rekrutacji i wynagradzaniu żołnierzy-najemników na Ukrainie czytaj na portalu money.pl w publikacji Zarobki na ukraińskim froncie. Media zdradzają ofertę dla cudzoziemców

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