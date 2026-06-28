Możesz nie dolecieć na wakacje! Kryzys z paliwem lotniczym

Sytuacja związana z dostawami paliwa lotniczego w Europie prawdopodobnie ulegnie dalszemu pogorszeniu pod koniec lata - przestrzega unijny komisarz ds. energii Dan Jorgensen.

Jak zapowiedział, Komisja Europejska będzie monitorować rozwój sytuacji. Dodał, że jeśli państwa członkowskie zdecydują się uruchomić krajowe rezerwy paliwa, Komisja będzie wspierać koordynację i ułatwiać takie działania.

Będziemy oczywiście monitorować sytuację, a jeśli państwa członkowskie będą chciały uwolnić krajowe rezerwy, pomożemy w koordynacji tych działań - oświadczył Jorgensen w piątek po spotkaniu ministerialnym w Brukseli.

W maju w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika „Financial Times” komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas powiedział z kolei, że jeśli linie lotnicze z powodu wysokich cen paliw zdecydują się na odwołanie części lotów, to i tak będą musieli wypłacić odszkodowanie pasażerom. Kryzys paliwowy nie jest bowiem wystarczającym uzasadnieniem, by tego nie robić. Dzidzikostas dodał, że Europa „może zapewnić dostawy paliwa lotniczego przez długi czas”.

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Według szacunków KE rafinerie w UE są w stanie pokryć 70 proc. unijnego zapotrzebowania na kerozynę. By jednak tak się stało, państwa członkowskie muszą koordynować dostęp do paliwa lotniczego między sobą. Obecnie UE sprowadza 40 proc. paliwa lotniczego z krajów trzecich, a połowa tego odsetka pochodzi z blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

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