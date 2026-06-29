Łatwiejsze pieniądze dla rolników

Rząd szykuje jedną z największych zmian w systemie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze od blisko 20 lat. Zamiast papierowych dokumentów składanych w gminach pojawi się jeden elektroniczny wniosek wysyłany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy nie będą już musieli dwa razy w roku odwiedzać urzędów ani składać dokumentów w każdej gminie, na terenie której posiadają grunty. Zgodnie z projektem cały proces ma przejąć Agencja. Wniosek o zwrot akcyzy będzie się składać elektronicznie i tylko raz w roku.

Zmienią się również zasady wyliczania limitu zwrotu dla produkcji roślinnej. Podstawą mają być powierzchnie zatwierdzone do płatności bezpośrednich, a nie dane z ewidencji gruntów i budynków. Ma to uprościć procedury.

Dodatkowo ARiMR ma otrzymać dostęp do faktur ustrukturyzowanych przekazywanych przez Krajową Administrację Skarbową, bez każdorazowego składania wniosków. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest w trzecim kwartale br.

Grzegorz Szafraniec , Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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