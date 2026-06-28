Kampery wyjeżdżają z niszy

Zainteresowanie kamperami w Polsce dynamicznie rośnie, a sezon 2026 może okazać się najlepszy dla caravaningu od lat – wynika z danych Otomoto. W maju liczba wyszukiwań ofert była o blisko 38 proc. wyższa niż rok wcześniej, a liczba kontaktów ze sprzedającymi wzrosła o niemal 48 proc.

„Pierwsze miesiące 2026 roku sugerują, że nadchodzący sezon może być rekordowy. Już w maju liczb wyszukiwań była o prawie 38 proc. wyższa niż rok wcześniej. (…) Jeszcze szybciej rosła liczba kontaktów ze sprzedającymi – o blisko 48 proc. r/r. To sygnał, że zainteresowanie turystyką objazdową nie ogranicza się do przeglądania ofert” - podano w raporcie.

Zainteresowanie kamperami szybko rośnie

Jak wskazano w raporcie, już w 2025 r. liczba wyświetleń ogłoszeń kamperów wzrosła o 29 proc. rok do roku, natomiast liczba bezpośrednich kontaktów ze sprzedającymi zwiększyła się o 42 proc. Trend utrzymuje się także w bieżącym roku. W maju 2026 r. ogłoszenia kamperów wygenerowały ponad 1,7 mln wyświetleń, czyli o blisko 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Tylko w jeden kwartał zarejestrowano 1500 nowych kamperów

Równolegle zwiększa się także podaż. Średnia miesięczna liczba aktywnych ogłoszeń kamperów wzrosła z około 1,5 tys. w 2023 r. do ponad 2,1 tys. w 2025 r., a w pierwszych miesiącach 2026 r. przekroczyła już poziom 2,2 tys.

Na rosnącą popularność caravaningu wskazują również dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W pierwszym kwartale 2026 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 1 tys. 496 kamperów – nowych oraz używanych sprowadzonych z zagranicy. Liczba rejestracji nowych pojazdów wzrosła o 17,4 proc. rok do roku, natomiast używanych importowanych kamperów o 18,9 proc.

Z raportu wynika, że największe zainteresowanie pojawia się już w marcu, kiedy konsumenci rozpoczynają przygotowania do sezonu wakacyjnego. Szczyt aktywności przypada jednak na sierpień. W tym miesiącu ubiegłego roku ogłoszenia kamperów wygenerowały blisko 2 mln wyświetleń oraz około 8 tys. kontaktów ze sprzedającymi.

Używane kampery dominują na rynku

Mimo regularnych premier nowych modeli rynek pozostaje zdominowany przez pojazdy używane. W 2025 r. odpowiadały one za niemal 89 proc. wszystkich wyświetleń ogłoszeń kamperów na platformie Otomoto. Użytkownicy częściej przeglądali również oferty pojazdów sprowadzanych z zagranicy niż dostępnych na rynku krajowym.

„Wbrew stereotypom caravaning nie jest już wyłącznie hobby dla osób szukających luksusowych pojazdów za kilkaset tysięcy złotych. Średnia cena wyświetlanych przez poszukujących kamperów na Otomoto wyniosła w 2025 roku około 166 tys. zł, a w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku 162 tys. zł” – skomentował cytowany w raporcie Adam Simon z Otomoto.

Za takiego kampera z górnej półki trzeba zapłacić kilkaset tysięcy złotych / autor: Pixabay

Jakie kampery cieszą się największym zainteresowaniem?

Największym zainteresowaniem cieszą się pojazdy kosztujące do 80 tys. zł, które odpowiadają za ponad 40 proc. wszystkich wyświetleń. Jednocześnie autorzy raportu nie obserwują wyraźnego przesuwania popytu w kierunku najtańszych ofert – zainteresowanie utrzymuje się również w średnich segmentach cenowych.

Najczęściej oglądane są kampery z silnikami Diesla, odpowiadające za około 98 proc. wszystkich wyświetleń. Popularnością cieszą się również pojazdy z manualną skrzynią biegów oraz modele czteroosobowe, które generują niemal połowę zainteresowania w swojej kategorii.

Caravaning przestaje być niszową formą wypoczynku

Zdaniem autorów raportu, turystyka objazdowa przestała być niszową formą wypoczynku. Polacy coraz częściej planują wakacje z wyprzedzeniem, wybierają pojazdy z rynku wtórnego i poszukują rozwiązań pozwalających podróżować niezależnie. Jeśli tempo wzrostu utrzyma się do końca roku, sezon 2026 może być najlepszym dla caravaningu w Polsce od lat.

PAP, sek

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