Polacy ani myślą o rozstaniu z gotówką

Pomimo popularności kart, BLIK-a, bankowości mobilnej i portfeli cyfrowych Polacy nadal chętnie korzystają z gotówki. Tymczasem w UE i na forum rządu trwają prace nad przepisami, które częściowo ograniczą możliwość płacenia gotówką przy większych transakcjach. Z badania rankomat.pl wynika jednak, że 55 proc. Polaków jest przeciw limitom płatności gotówką. Wśród przeciwników limitów 57 proc. nie chce, aby instytucje miały wgląd w ich wydatki.

Z przyjętego rozporządzenia UE AMLR wynika, że od 10 lipca 2027 r. w UE zacznie obowiązywać maksymalny limit płatności gotówką za towary i usługi w wysokości 10 000 euro. Polska i inne kraje członkowie będą musiały odpowiednio dostosować krajowe przepisy. Ponadto będą mogły przyjąć niższy limit. Obecnie nie ma jeszcze pewności, jaki limit zostanie przyjęty w Polsce.

Z badania Rankomat.pl wynika jednak, że taki kierunek zmian może spotkać się z oporem społecznym. Limity płatności gotówką popiera 20 proc. Polaków. Przeciwnych jest 55 proc., a 25 proc. nie ma zdania.

Czy Polacy popierają limity płatności gotówką? / autor: materiały prasowe Rankomat

Najważniejszy argument: chcę mieć wybór

Argumentami za ograniczeniami w płaceniu gotówką są:

► walka z szarą strefą,

►praniem pieniędzy i finansowaniem przestępczości

► większa przejrzystość obrotu.

Z jakich powodów Polacy chcą ograniczeń w transakcjach gotówką? / autor: materiały prasowe Rankomat

Z punktu widzenia konsumentów kluczowe są:

► prywatność,

►swoboda wyboru,

► odporność na awarie systemów cyfrowych.

Dlaczego Polacy są przeciw ograniczeniom w transakcjach gotówką? / autor: materiały prasowe Rankomat

Wśród osób przeciwnych limitom najczęściej pojawia się argument swobody. 71 proc. przeciwników ograniczeń wskazuje, że chce mieć wybór formy i wysokości płatności.

Na drugim miejscu znalazła się prywatność. 57 proc. osób przeciwnych limitom nie chce, aby instytucje miały wgląd w ich wydatki.

Z kolei 48 proc. nie chce uzależniać się od cyfrowych form płatności.

Silnie widoczny jest również argument bezpieczeństwa technicznego. 45 proc. przeciwników limitów obawia się, że w przypadku awarii prądu lub internetu będzie miało problem z płatnościami. Tyle samo uważa, że ograniczenia mogą być krokiem w stronę całkowitego wycofania gotówki w przyszłości.

Ważny jest również wątek wykluczenia cyfrowego. 38 proc. przeciwników uważa, że limity mogą postawić w niekorzystnej sytuacji osoby słabiej korzystające z technologii. 35 proc. wskazuje natomiast na brak zaufania do instytucji bankowych i podatkowych.

Polacy lubią mieć konkretny pieniądz z sobą - tak czują się bezpieczniejsi / autor: Fratria / AS

Gotówka zmienia swoją rolę

Na koniec warto dodać, że gotówka coraz rzadziej jest podstawowym sposobem codziennego płacenia. Z danych NBP wynika, że 61 proc. wartości transakcji kartowych stanowią płatności bezgotówkowe. Wypłaty gotówki i inne operacje gotówkowe odpowiadają natomiast za pozostałe 39 proc.

Wciąż nie brakuje jedn ak osób, które na co dzień płacą gotówką. Coraz częściej pełni ona jednak funkcję zabezpieczenia na wypadek problemów z płatnościami elektronicznymi. Znaczenie tego argumentu wzrosło po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, w związku z obawami dotyczącymi potencjalnych cyberataków

»» Więcej o czytaj na portalu rankomat.pl w publikacji Gotówka w obiegu zbliża się do 500 mld zł. 55% Polaków sprzeciwia się limitom płatności banknotami

Oprac. Sek

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