SALTUS TU ŻYCIE SA przejmie polski Oddział PRÉVOIR

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna planuje przejąć polski biznes Grupy PRÉVOIR (Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce), realizując kolejny etap strategii rozwoju i umacniając swoją pozycję na krajowym rynku ubezpieczeniowym. Dzięki transakcji Towarzystwo zwiększy skalę działalności, wzmocni kompetencje w obszarze ubezpieczeń życiowych i ochronnych oraz poszerzy ofertę produktową dla klientów indywidualnych. Transakcja dojdzie do skutku po uzyskaniu zgody odpowiednich organów nadzoru.

Przejęcie wpisuje się w długoterminową strategię wzrostu SALTUS Ubezpieczenia, zakładającą rozwój w segmentach o wysokim potencjale oraz budowę silnej, nowoczesnej organizacji zdolnej skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku. Na przełomie lat 2019 i 2020 SALTUS TU ŻYCIE SA sfinalizowało inną, ważną dla swojej działalności na rynku banków spółdzielczych fuzję, przejmując portfel ubezpieczeń MACIF Życie TUW.

„Przejęcie polskiego Oddziału PRÉVOIR to ważny krok w realizacji naszej strategii rozwoju. Dzięki tej transakcji zwiększamy skalę działania, wzmacniamy pozycję w segmencie ubezpieczeń życiowych i ochronnych oraz pozyskujemy nowe możliwości dalszego wzrostu. Łączymy doświadczenia, kompetencje i relacje biznesowe obu organizacji, co pozwoli nam jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów i partnerów” – mówi Robert Łoś, Prezes Zarządu SALTUS TU ŻYCIE SA.

Wykorzystanie efektu skali

Prévoir od wielu lat rozwijał działalność na polskim rynku, specjalizując się w produktach ochronnych oraz współpracując z sektorem bankowości spółdzielczej. Włączenie tego biznesu do struktur SALTUS TU ŻYCIE SA pozwoli na wykorzystanie efektu skali, dalszy rozwój oferty oraz zwiększenie potencjału sprzedażowego. Transakcja wzmacnia również pozycję SALTUS TU ŻYCIE SA w obszarze bancassurance. Towarzystwo zamierza kontynuować rozwój współpracy z bankami spółdzielczymi, pozostając wierne swoim spółdzielczym korzeniom, a jednocześnie rozwijać obecność w kanałach agencyjnym i multiagencyjnym oraz inwestować w rozwiązania wspierające nowoczesną obsługę klientów.

Rozwojowy projekt SALTUS TU ŻYCIE SA

Przejęcie polskiej części PRÉVOIR stanowi jeden z projektów rozwojowych w historii SALTUS TU ŻYCIE SA. Połączenie potencjału obu organizacji tworzy solidne podstawy do dalszego wzrostu, zwiększania udziałów rynkowych oraz umacniania pozycji Towarzystwa wśród znaczących uczestników polskiego rynku ubezpieczeniowego.

SALTUS Ubezpieczenia to marka obejmująca dwa zakłady ubezpieczeń: SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych działające na rynku od ponad 30 lat. SALTUS Ubezpieczenia oferują szeroki zakres ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych, życiowych i ochronnych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

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