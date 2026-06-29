Unia zapłaci za studia podyplomowe!?

Od dwóch dni trwa nabór wniosków realizowany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Tym razem wsparcie skierowane jest do firm szkoleniowych, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

Pomoc obejmuje refundację kosztów studiów podyplomowych z zakresu nowoczesnego rolnictwa, cyfryzacji i zrównoważonej produkcji. Jaką dokumentację trzeba przygotować, żeby móc skorzystać z unijnych pieniędzy.

Od „smart farming” po decyzje inwestycyjne

Zakres tematyczny takich studiów jest szeroki i odpowiada aktualnym wyzwaniom stojącym przed polskim rolnictwem. Obejmuje m.in.: „Smart Farming” i cyfrowe narzędzia doradcze, rolnictwo regeneratywne, rolnictwo wielofunkcyjne, rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, a także zagadnienia związane z ochroną środowiska, innowacjami oraz nowoczesnym zarządzaniem gospodarstwami. Chodzi o podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących produkcji, inwestycji oraz korzystania z instrumentów finansowanych z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

Wszystko przez internet

Szczegółowe warunki naboru, zasady przyznawania pomocy oraz listę wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane do 31 lipca.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; na podst. ARMiR, gov.pl, WPR

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