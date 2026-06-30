Tąpnięcie na rynku ropy!

Ropa na świecie tanieje we wtorek, w ostatnim dniu II kwartału, który okazuje się czasem najmocniejszych spadków cen surowca od czasu pandemii Covid-19 - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 70,27 USD - niżej o 0,68 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 72,26 USD za baryłkę, w dół o 1,22 proc. W II kw. benchmark ten staniał o prawie 1/3 - najmocniej od 2020 r.

Ogromna obniżka cen ropy!

Ropa zmierza do zaliczenia najmocniejszej kwartalnej zniżki cen od czasu pandemii Covid-19 po tym, jak przepływy surowca przez cieśninę Ormuz przyspieszyły w wyniku działań USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego.

Ruch w cieśninie Ormuz wyraźnie się nasilił, a w ub. czwartek z Zatoki Perskiej wypłynęło 35 tankowców załadowanych ropą naftową i gazem. Podczas weekendu ruch statków w zatoce nieco spowolnił jednak po eskalacji konfliktu pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem i atakach Iranu na statki.

Rynki mają tendencję do kierowania się „krótkoterminową psychologią”

powiedział w wywiadzie dla TV Bloomberg Eric Van Nostrand, dyrektor ds. inwestycji w Lazard.

Pozytywne nastroje dotyczące ruchu statków w cieśninie Ormuz sprawiają, że wielu inwestorów spekuluje na spadek cen ropy

dodał.

Rozmowy pokojowe w Iranie?

Inwestorzy na razie śledzą jednak sprzeczne doniesienia z USA i Iranu dot. rozmów pokojowych.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził w poniedziałek, że we wtorek w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu.

Ocenił, że rozmowy „być może będą ważne, a być może nie”.

Będzie jutro (we wtorek) spotkanie w Dosze. Udają się do Kataru. Myślę, że już wyjechali albo właśnie się przygotowują do wyjazdu, więc zobaczymy, jak to pójdzie

powiedział Donald Trump mediom w Gabinecie Owalnym.

Nie wyjaśnił, kogo miał na myśli.

Trump stanowczo: „wygrywamy”

„Ale wygrywamy militarnie. Można powiedzieć, że to już jest prawie wygrane pod względem militarnym. I to jest naprawdę bardzo proste: chodzi o denuklearyzację Iranu. Nie chcemy, żeby mieli broń jądrową i nie będą jej mieli i zgodzili się na to” - podkreślił.

Sprzeczne komunikaty

Wcześniej w poniedziałek Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA i że odbędzie się ono we wtorek w Dosze.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w poniedziałek w wywiadzie dla stacji Fox News, że rozmowy techniczne na temat cieśniny Ormuz odbędą się na marginesie kolejnej rundy rozmów na wysokim szczeblu z udziałem wysłanników Trumpa, Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera, na temat końcowego układu pokojowego.

Natomiast rzecznik MSZ Iranu Esmail Baghei oświadczył w poniedziałek, że Iran nie będzie prowadził w najbliższych dniach negocjacji z USA na żadnym szczeblu. Przekazał jednak, że do stolicy Kataru w tym tygodniu uda się delegacja irańskich ekspertów.

Trump: Natychmiast obniżcie ceny paliw!

Tymczasem prezydent Donald Trump wezwał w poniedziałek amerykańskie stacje paliw, by natychmiast obniżyły ceny.

Zaapelował, by cena za galon benzyny (3,79 l) wynosiła ok. 2,50 USD.

Sprzedawcy detaliczni paliw muszą natychmiast obniżyć swoje ceny! Są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę, że ropa kosztuje teraz 68 dolarów za baryłkę i (cena) spada. Sprzedawcy detaliczni muszą szybko zareagować na tę sytuację i zrobić to, co słuszne (…)

napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

Nie będzie żadnego zawyżania cen; to całkowicie nielegalne. Jeśli sprzedawcy tego nie zrobią, przed nimi poważne problemy!

dodał.

Średnio za 1 galon zwykłej benzyny w poniedziałek trzeba było zapłacić w USA 3,86 USD.

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pap, jb