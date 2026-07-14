Wystrzał cen ropy! Baryłka znów powyżej 80 dol.

Ropa drożeje na globalnych rynkach, a notowania surowca są na najwyższym poziomie niemal od miesiąca. Zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie znów rozbudza obawy o dostawy surowców energetycznych z Zatoki Perskiej - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 79,76 USD - wyżej o 2,07 proc.

Brent na ICE na IX jest wyceniana po 84,88 USD za baryłkę, wyżej o 1,90 proc., po wzroście w poniedziałek o niemal 10 proc.

13 lipca -największy jednodniowy wzrost cen ropy od wielu miesięcy. Brent +9,6%, WTI +9,4%. Rynek wycenia eskalację napięć na Bliskim Wschodzie po atakach Hutich, groźbach wobec żeglugi oraz zapowiedzi kolejnych działań USA przeciwko Iranowi – notują analitycy BM Reflex.

Konflikt na Bliskim Wschodzie podbija ceny

Ceny są najwyżej od prawie miesiąca po tym, jak w II kw. spadły o ok. 30 proc., a zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie znów rozbudza obawy o dostawy surowców energetycznych z Zatoki Perskiej.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru. Dowództwo irańskiej armii oświadczyło z kolei w poniedziałek, że Teheran nie pozwoli USA na interweniowanie w kwestie związane z zarządzaniem cieśniną Ormuz.

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Do tego dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormuz.

Z kolei siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczęły w poniedziałek trzecią z rzędu noc ataków na Iran - podało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Operacja rozpoczęła się o godz. 22.45 czasu polskiego.

„Uderzenia te będą nadal narzucać wysokie koszty siłom irańskim i osłabiać ich zdolność atakowania niewinnych cywilów oraz żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz” - podał CENTCOM w oświadczeniu na platformie X.

Była to trzecia kolejna noc ataków USA na Iran.

Konflikt rozszerza się poza cieśninę Ormuz

Siły zbrojne rządu Jemenu uznawanego przez społeczność międzynarodową zaatakowały pas startowy lotniska w stolicy, Sanie, aby uniemożliwić lądowanie irańskiego samolotu - poinformował w poniedziałek jemeński minister obrony Taher al-Aqili. Armia podkreśliła w komunikacie, że Iran uparcie dążył do naruszenia terytorium Jemenu. Wspierani przez Iran jemeńscy bojownicy Huti poinformowali, że samolot zmienił trasę i wylądował na lotnisku w Hudajdzie.

Trump używa paliwowej dźwigni na Rosję

Tymczasem prezydent Donald Trump popiera projekt ustawy sankcyjnej przeciwko Rosji autorstwa Lindseya Grahama - poinformował urzędnik Białego Domu. Stanowisko Białego Domu było dotąd powodem trwającego od ponad roku impasu w tej sprawie.

To odpowiedź na pytanie o projekt ustawy sankcyjnej autorstwa zmarłego nagle w sobotę senatora Lindseya Grahama zakładający nowe sankcje przeciwko Rosji oraz cła na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową.

Ma to zwiększyć presję na Kreml, aby zakończył wojnę z Ukrainą.

Produkcja ropy w Zatoce Perskiej gwałtownie rośnie

Tymczasem produkcja ropy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie wzrosła w czerwcu o 80 proc. Aby Zabi może swobodnie wydobywać więcej ropy po opuszczeniu grupy producentów OPEC. ZEA wydobyły w ub. miesiącu 3,8 mln baryłek ropy dziennie - to wzrost o 1,71 mln b./d w porównaniu z majem. Przed wystąpieniem ZEA z OPEC wielkość wydobycia ropy przez ten kraj była przedmiotem sporów z kartelem.

Lider OPEC - Arabia Saudyjska - również odnotowała w czerwcu wzrost produkcji ropy, choć nie na taką skalę jak ZEA. Królestwo poinformowało, że w czerwcu jego produkcja ropy wzrosła o 561 tys. b/d do 7,122 mln b/d. Podaż saudyjskiej ropy na rynek wyniosła 6,637 mln baryłek dziennie. Część ropy została skierowana do magazynów.

PAP Biznes, sek

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