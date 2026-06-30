Nowy rekord na rynku mieszkaniowym. Klienci mają dylemat

W maju banki i SKOK-i udzieliły o 46,9 proc. więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej - wynika z wtorkowego raportu Biura Informacji Kredytowej. W raportowanym okresie było też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych, ale spadła liczba wydanych kart kredytowych.

Rośnie wartość udzielanych kredytów mieszkaniowych

Choć w stosunku do maja ub.r. nastąpił wzrost liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych, w porównaniu do kwietnia br. - odnotowano spadek o 5,3 proc. Podobnie było w przypadku wartości wszystkich udzielonych kredytów tego rodzaju. Rok do roku wartość ta wzrosła o 58,8 proc., ale spadła miesiąc do miesiąca o 4,2 proc. W maju 2026 r. średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 476,14 tys. zł i była o 8,1 proc. wyższa niż przed rokiem.

Rośnie zdolność kredytowa Polaków

„Majowa wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła ponownie ponad 13 mld zł. Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 476,14 tys. zł, co jest historycznie najwyższą wartością. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie jest rosnąca zdolność kredytowa, będąca efektem zarówno obniżenia kosztu kredytu w porównaniu z poziomem sprzed roku, jak i dalszego wzrostu wynagrodzeń, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym” - wskazał główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w publikacji.

Kredyty ratalne

W maju wzrosła również zarówno liczba, jak i wartość udzielonych przez banki kredytów ratalnych - odpowiednio o 13 i 13,3 proc. rok do roku. W porównaniu do kwietnia br. nastąpił spadek liczby udzielonych kredytów o 1,1 proc., a ich wartość wzrosła o 1,4 proc. Nadal jednak średnia kwota udzielonego kredytu ratalnego była niższa o 10,4 proc. niż rok temu i wyniosła 1982 zł.

Rogowski ocenił, że aktywność w kredytach ratalnych może nadal wynikać ze wzrostu wynagrodzeń, choć już nie tak dynamicznego jak w poprzednich latach oraz z utrzymującej się dobrej sytuacji na rynku pracy. Taka sytuacja na rynku kredytów ratalnych może też wynikać z poprawy koniunktury w segmencie kredytów mieszkaniowych, ponieważ zakup sprzętu RTV i AGD do nowo zakupionych nieruchomości często finansowany jest właśnie kredytem ratalnym.

Kredyty gotówkowe

W przypadku kredytów gotówkowych w maju br. ich liczba wzrosła o 8,8 proc. rok do roku, a ich wartość o 18,8 proc. Średnia kwota udzielonego w maju kredytu gotówkowego wyniosła 28 tys. 370 zł, co oznacza wzrost o 9,2 proc. w stosunku do maja 2025 r.

„Tak wysoka kwota zaciąganego kredytu jest możliwa dzięki występowaniu obecnie trzech czynników, zwiększających zdolność kredytową - są to: wydłużanie okresu kredytowania, niższe oprocentowanie nowo zaciąganych kredytów i realny wzrost wynagrodzeń. Sprzyja to jednocześnie procesowi konsolidacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które obecnie stanowią już 60 proc. wartości nowo udzielonych kredytów gotówkowych” – ocenił Rogowski.

Karty kredytowe

Spadki odnotowano w przypadku kart kredytowych - w porównaniu do maja 2025 r. zmalała liczba wydanych kart o 11,3 proc., a wartość przyznanych limitów kart kredytowych spadła o 7,3 proc.

O 49 proc. więcej kredytów mieszkaniowych

W raporcie przekazano również, że w okresie od stycznia do maja 2026 r., w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, banki i SKOK-i udzieliły o 49,5 proc. więcej kredytów mieszkaniowych, o 27,5 proc. więcej ratalnych oraz o 6 proc. więcej gotówkowych, a wydały o 7,5 proc. mniej kart kredytowych. Wartości akcji kredytowej dla tych rodzajów kredytów wyniósł odpowiednio: 61,5 proc., 14,4 proc. i 13,7 proc., a w segmencie kart kredytowych spadł o 2,6 proc.

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pap, jb