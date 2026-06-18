Tąpnięcie cen paliw! Gaz w Europie najniżej od dwóch miesięcy

Ceny gazu w Europie zniżkują i są na dwumiesięcznym minimum, po tym, jak prezydent USA Donald Trump podpisał tymczasowe porozumienie w sprawie zakończenia wojny z Iranem, mające też na celu otwarcie ponownie cieśniny Ormuz. W tym tygodniu ceny gazu w Europie spadły o ponad 10 proc. Także ceny ropy naftowej na rynkach paliw spadają o ponad 2 proc. - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 4,3 proc. do 40,13 euro za MWh, po spadku wcześniej o 4,6 proc. - do najniższego poziomu od 21 kwietnia.

W tym tygodniu ceny gazu w Europie spadły o ponad 10 proc.

Prezydent USA Donald Trump w takich okolicznościach, opuszczając w nocy Pałac w Wersalu, poinformował o podpisaniu porozumienia z Iranem / autor: PAP/ EPA/Michel Euler

Prezydent Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem

Weszło w życie porozumienie pokojowe USA z Iranem mające też na celu otwarcie ponownie cieśniny Ormuz, a na rynkach rośnie optymizm co do szybkiego wznowienia przepływów surowców energetycznych przez ten kluczowy szlak wodny.

Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek poinformował media, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu.

Podpisane. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem - powiedział Trump dziennikarzom, opuszczając pałac około godziny 1 w nocy i żegnając się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Wcześniej media w USA poinformowały, że dokument został podpisany przez prezydenta Trumpa podczas kolacji w Wersalu. Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian „cyfrowo” podpisał memorandum.

Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy - podkreślił Baghaei.

Dodał, że ceremonia podpisania dokumentu, planowana na piątek w Szwajcarii, ostatecznie się nie odbędzie i zapowiedział, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju.

Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian pokazuje w telewizji podpisany dokument porozumienia pokojowego z USA / autor: PAP/EPA/IRANIAN STATE TV IRIB

Tankowce na razie testują ruch przez Ormuz

Analitycy wskazują tymczasem, że ruch statków w cieśninie Ormuz, przez którą - przed wojną na Bliskim Wschodzie - przechodziła ok. 1/5 światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego LNG, nadal jest niewielki, a jedynie kilka statków „testuje” ten szlak.

Ponowne otwarcie cieśniny dla transportu paliw pomogłoby Europie uzupełnić jej wyczerpane zapasy gazu przed nadejściem kolejnej zimy. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 45,3 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 59,6 proc. W magazynach znajduje się obecnie 512,04 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Ropa tanieje o ponad 2 proc.

Ceny ropy naftowej na rynkach paliw spadają o ponad 2 proc. po tym, jak weszło w życie tymczasowe porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, co poprawia perspektywy dostaw ropy przez cieśninę Ormuz - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 74,87 USD - niżej o 2,50 proc. Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 77,84 USD za baryłkę, w dół o 2,15 proc.