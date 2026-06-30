Ceny paliw na stacjach. Donald Trump rozkazuje: "NATYCHMIAST”

Prezydent USA Donald Trump wezwał w poniedziałek stacje paliw, by natychmiast obniżyły ceny. Zaapelował, by cena za galon (3,79 l) wynosiła ok. 2,50 dolara. Średnio za 1 galon zwykłej benzyny w poniedziałek trzeba zapłacić w USA 3,86 dol.

„Sprzedawcy detaliczni paliw muszą NATYCHMIAST obniżyć swoje ceny! Są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę, że ropa kosztuje teraz 68 dolarów za baryłkę i (cena) spada. Sprzedawcy detaliczni muszą szybko zareagować na tę sytuację i zrobić to, co słuszne — OBNIŻCIE CENY DLA NASZYCH WSPANIAŁYCH AMERYKAŃSKICH OBYWATELI!” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Trump wzywa koncerny

„Nie będzie żadnego zawyżania cen; to całkowicie nielegalne. Jeśli sprzedawcy tego nie zrobią, przed nimi poważne problemy!” - dodał.

Trump wezwał, by stacje sprzedawały paliwo po ok. 2,50 dolara za galon (3,79 l). Z danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego (AAA) wynika, że w poniedziałek średnia cena 1 galonu zwykłej benzyny wynosiła w USA 3,86 dol. Ceny różnią się w zależności od stanu, ale najwyższe są na Zachodnim Wybrzeżu USA. AAA podkreśliło, że drugi tydzień z rzędu średnia krajowa cena benzyny utrzymuje się na poziomie poniżej 4 dolarów za 1 galon.

Koniec z wysokimi podatkami?

Prezydent zaapelował też do władz Kalifornii, by „przestały nakładać tak wysokie podatki na paliwo”.

„Wkrótce podatek będzie wyższy niż sam produkt, a Stany Zjednoczone tego nie zaakceptują, podobnie jak mieszkańcy Kalifornii, którzy są wykorzystywani przez te absurdalne podatki i przez własny rząd” - napisał Trump w odniesieniu do stanu, w którym rządzą Demokraci.

Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem, pod koniec lutego br., za benzynę płacono w Stanach Zjednoczonych średnio mniej niż 3 dolary za 1 galon.

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pap, jb