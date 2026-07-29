Witajcie ponownie w świecie drogiej ropy

Na giełdach paliwowych na świecie nie ma już śladu po ostatnich spadkach cen tego surowca. W środę ropa naftowa mocno drożeje w reakcji na wybuch nowych walk na Bliskim Wschodzie, co grozi przerwami w dostawach energii z regionu i rzuca cień na podejmowane wysiłki dyplomatyczne mające na celu zakończenie konfliktu - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 81,91 USD - wyżej o 3,34 proc.

Brent na ICE na IX jest wyceniana po 87,11 USD za baryłkę, w górę o 3,59 proc. i po spadku w ciągu 3 poprzednich sesji o 16 proc.

Na Bliskim Wschodzie wybuchła nowa fala walk

Na Bliskim Wschodzie wybuchła nowa fala walk, co grozi dalszymi zakłóceniami w przepływie energii z regionu i niweczy wysiłki dyplomatyczne mające na celu zakończenie trwającego od kilku miesięcy konfliktu. Siły zbrojne USA i Arabii Saudyjskiej przeprowadziły we wtorek uderzenia przeciwko wspieranym przez Iran terrorystom na terytorium Iraku - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Był to odwet na ich ataki na siły USA i saudyjską infrastrukturę energetyczną.

Dowództwo napisało, że podlegające mu siły oraz wojsko Arabii Saudyjskiej przeprowadziły we wtorek „precyzyjne uderzenia w Iraku przeciwko związanym z Iranem terrorystom, których Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) skierował do atakowania sił amerykańskich oraz saudyjskiej infrastruktury energetycznej„.

Amerykanie przenoszą naloty do Iraku

Amerykańskie i saudyjskie samoloty bojowe zaatakowały wiele obiektów logistycznych i magazynów broni wykorzystywanych przez „terrorystów” we wschodnim Iraku. Według dowództwa w okresie od lutego do kwietnia 2026 roku odnotowano ponad 600 prób ataków na obywateli USA oraz amerykańskie obiekty w Iraku, przeprowadzonych przez związane z Iranem milicje terrorystyczne.

IRGC oraz jego terrorystyczne siły zastępcze (proxy) muszą zaprzestać tych ataków, aby uniknąć dalszej odpowiedzi militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych - ostrzegł CENTCOM.

Wcześniej we wtorek dowództwo podało, że Iran wystrzelił tego dnia wiele pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie, ale wszystkie rakiety przechwycono.

W poniedziałek ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o przechwyceniu i zniszczeniu kilku dronów, których celem była stolica, Rijad, oraz instalacje petrochemiczne na wschodzie kraju. Drony miały zostać wystrzelone z Iraku.

Iran atakuje tankowce w cieśninie Ormuz

Tymczasem Gwardia Rewolucyjna Iranu poinformowała w środę o zaatakowaniu trzech tankowców w cieśninie Ormuz i wystrzeleniu rakiet na bazę USA w Jordanii. Do eskalacji dochodzi po pięciodniowej przerwie w działaniach wojennych w regionie, według Teheranu w odpowiedzi na uderzenia sił USA i Arabii Saudyjskiej w Iraku.

„Dopóki będą kontynuowane groźby wobec Islamskiej Republiki Iranu i nielegalne, brutalne działania sił amerykańskich przeciwko naszym interesom, opór będzie trwał” – oświadczyła w komunikacie Gwardia Rewolucyjna.

Analitycy rynku paliw nie oczekują przełomu

Inwestorzy nadal oczekują tymczasem na działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, ale analitycy wskazują, że sceptycznie podchodzą do możliwości znaczącego przełomu w tej sprawie.

„Wciąż jesteśmy sceptyczni, czy stoimy u progu przełomu dyplomatycznego, który rozwiąże konflikt (…)” - piszą w rynkowej nocie analitycy RBC Capital Markets LLC.

„Ciągłe zagrożenie ze strony rakiet, min, dronów i opłat w cieśninie Ormuz sprawia, że znaczna część przewozów morskich ropy pozostanie +na uboczu+” - dodają.

W środę rano ruch statków przez cieśninę Ormuz, która łączy Zatokę Perską z globalnymi rynkami, jest niewielki - przez ten szlak wodny przepłynęły na razie tylko 2 statki towarowe - wynika z danych firmy Kpler.

Spadek zapasów ropy w USA

Tymczasem w USA widać spadek zapasów ropy naftowej. Branżowy raport Amerykańskiego Instytutu Paliw (API) pokazał spadek zapasów ropy w ub. tygodniu o 3,3 mln baryłek. Zapasy ropy w hubie Cushing spadły o 300 tys. baryłek - wynika z danych API. Nieco więcej jest za to benzyny i paliw destylowanych - w ub. tygodniu ich zapasy wzrosły odpowiednio o 900 tys. i 400 tys. - wyliczył API.

Uważnie obserwowane na rynkach będzie tymczasem zbliżające się wirtualne spotkanie krajów sojuszu OPEC+, 2 sierpnia. Grupa producentów ropy z OPEC+ planuje ratyfikować porozumienie o zwiększeniu wrześniowej kwoty dostaw ropy o 188 tys. baryłek dziennie, ale plan ten jeszcze może ulec zmianie w zależności od okoliczności - poinformowali delegaci na to spotkanie pragnący zachować anonimowość. Wrześniowe zwiększenie kwoty dostaw może zakończyć etap podwyżek produkcji przez OPEC+, bo sojusz nie ma w planach dalszych podwyżek w tym roku.

Analitycy przypominają, że wojna na Bliskim Wschodzie zmusiła najważniejszych producentów ropy z regionu do ograniczenia produkcji i eksportu ropy.

PAP Biznes, sek

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