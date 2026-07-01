Czarny czerwiec: przemysł zamiera, idzie recesja?

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 46,1 pkt w czerwcu. To najniższy wynik od 2022 roku, czyli kryzysu po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W czerwcu w polskim przemyśle gwałtowny spadek nowych zamówień, który trwa już 15 miesięcy. Tempo spadku było najszybsze od czerwca 2025 roku. Tempo kurczenia się produkcji było najszybsze od 11 miesięcy.

„W czerwcu Wskaźnik S&P Global PMI polski sektor przemysłowy pozostawał poniżej neutralnego poziomu 50, wskazując na ogólne pogorszenie warunków biznesowych już czternasty miesiąc z rzędu. Ponadto, indeks spadł z 49,4 w maju do 46,1, co oznacza najgłębsze spowolnienie od lipca 2025 roku. Wszystkie pięć składowych wskaźnika miało w czerwcu negatywny wpływ na jego wartość” - czytamy w komunikacie.

Gwałtowny spadek nowych zamówień

Kluczowym czynnikiem ogólnego pogorszenia klimatu biznesowego w czerwcu był gwałtowny spadek nowych zamówień. Tempo spadku było najszybsze od czerwca 2025 roku i przedłużyło obecny okres pogarszania się popytu do 15 miesięcy. Niższa liczba nowych zamówień była efektem słabszego popytu, spowolnienia gospodarczego, trudności w pozyskiwaniu nowych klientów, wysokiego poziomu zapasów u odbiorców oraz ograniczonych budżetów klientów. Nowe zamówienia eksportowe spadały już siódmy miesiąc z rzędu, i to w najszybszym tempie od lipca 2025 roku, wymieniono.

Produkcja przemysłowa leci w dół, rosną niesprzedane zapasy

Silniejszy spadek nowych zamówień doprowadził do ponownego spadku produkcji przemysłowej, po wzrostach odnotowanych w marcu i maju. Tempo kurczenia się produkcji było najszybsze od 11 miesięcy. Niższa produkcja nie zapobiegła wzrostowi zapasów niesprzedanych towarów, ponieważ nowe zamówienia gwałtownie spadły. Zapasy wyrobów gotowych w polskich fabrykach wzrosły po raz trzeci w ciągu czterech miesięcy, w dodatku w najszybszym tempie od września 2024 roku.

Spadek produkcji najsilniejszy od roku

„W czerwcu pogłębiło się spowolnienie w polskim przemyśle. Gwałtowniejszy spadek nowych zamówień doprowadził do ponownego obniżenia produkcji, a wskaźnik PMI odnotował największy miesięczny spadek od połowy 2022 roku. Spadek produkcji był najsilniejszy od prawie roku, jednak mimo to zapasy niesprzedanych towarów wzrosły w najszybszym tempie od 21 miesięcy. Optymizm biznesowy gwałtownie spadł, utrzymując się jedynie nieznacznie powyżej neutralnego progu. Okres zbierania danych za czerwiec rozpoczął się 11 czerwca, czyli przed podpisaniem memorandum o porozumieniu w sprawie zaprzestania działań wojennych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 17 czerwca, i zakończył się 24 czerwca. Jeśli negocjacje posuną się dalej, dane za lipiec będą uważnie obserwowane pod kątem potencjalnego odbicia nastrojów. Czerwcowe dane przyniosły nieco optymizmu odnośnie do inflacji - zarówno ceny surowców, jak i ceny wyrobów gotowych wzrosły w najwolniejszym tempie od trzech miesięcy. Jeżeli spadek presji cenowej utrzyma się w trzecim kwartale, popyt może się ożywić” - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin.

Analitykom odebrało mowę na widok danych z przemysłu

Wystarczy spojrzeć na wykres – dane z polskiego przemysłu zachowują się tak, jak w roku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Pijemaju, nie zmieniaj się - dołaczają do wykresu komentarz analitycy Banku Pekao.

Tąpnięcie w polskim PMI w przetwórstwie w czerwcu do 46,1 z 49,4. Znów fatalne dane o nowych zamówieniach i poziomie produkcji. Pogorszenie oczekiwań produkcyjnych na przyszłość. Pozytywem spadek presji inflacyjnej zarówno w zakresie kosztów produkcji jak i wyrobów gotowych - komentują ekonomiści Banku ING.

Analitycy mBanku przyjęli inną strategię - ponieważ dane są słabe, kwestionują wartość PMI jako miernika koniuktury w przemyśle.

Jak słaby jest PMI jako wskaźnik koniunktury? Bardzo słaby. Wiele dziwnych mini-cykli, trudność w obraniu kierunku, brak związku z produkcją przemysłową, a więc de facto z własną „bazą”. (…) Możemy się umówić raz na zawsze, że wskaźnik ten mierzy koniunkturę w nieokreślonej grupie przedsiębiorstw, która czasem - przypadkowo - pokazuje kierunek całej gospodarki?

ISBnews, X, sek

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