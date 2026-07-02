Dramat rolników: drożej za kombajn, a taniej za zboże…

Żniwa AD 2026 właśnie startują, a rolnicy i usługodawcy finalizują ostatnie ustalenia dotyczące zbioru zbóż i rzepaku. Stawki za usługi świadczone z użyciem kombajnu znów są o około 10 proc. wyższe rok do roku. Powodem jest przede wszystkim drogie paliwo, ale także rosnące koszty eksploatacji nowoczesnych maszyn i wynagrodzeń operatorów. Agonia polskiego rolnictwa zdaje się zbliżać wielkimi krokami.

Zbiór zbóż najczęściej kosztuje 500-550 zł za hektar. Podobne ceny obowiązują przy koszeniu rzepaku. Niższe stawki dotyczą zwykle większych areałów lub sytuacji, gdy paliwo zapewnia zleceniodawca. Z kolei drożej zapłacimy, za usługę wykonywaną w trudniejszych warunkach. Liczą się także odległości pomiędzy polami czy stopień wylegnięcia łanu.

Częściej za hektar, rzadziej za godzinę

Choć dominującym sposobem rozliczenia się za wykonywaną usługę jest stawka w przeliczeniu na hektar, to nadal można spotkać oferty wyceniane godzinowo. Najczęściej stosowane są one przy niewielkich areałach, rozdrobnionych działkach lub wtedy, gdy wydajność pracy może być trudna do przewidzenia. Uśrednione ubiegłoroczne ceny wyglądały następująco: 450 zł/godz. za zbiór zbóż i rzepaku; 500 zł/godz. za koszenie zbóż i rzepaku; 550 zł/godz. za usługę kombajnem w bardziej wymagających warunkach.

Wszystko kręci się wokół paliwa

Zdaniem usługodawców, to właśnie ceny oleju napędowego będą mieć decydujący wpływ na ostateczne koszty tegorocznych żniw. Wielu właścicieli kombajnów zastrzega, że przedstawione obecnie cenniki mogą jeszcze ulec korekcie, jeśli w szczycie sezonu dojdzie do dalszych podwyżek cen paliw.

Słoma nową „walutą”

Interesującym rozwiązaniem, które ponownie pojawia się na największych portalach z ogłoszeniami, jest rozliczenie części kosztów usług słomą pozostającą po zbiorze. Dla niektórych gospodarstw to „niestandardowy” sposób na ograniczenie wydatków gotówkowych, natomiast dla usługodawców – możliwość pozyskania cennego surowca – na korzystnych warunkach i ze sprawdzonego źródła.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; na podst. gov.pl, kowr.pl, GUS, ARiMR

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