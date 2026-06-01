Nie będzie interwencyjnego skupu zbóż

Resort rolnictwa odrzuca pomysł skupu zbóż do rezerw strategicznych jako sposobu na ratowanie rolników w sytuacji katastrofalnie niskich cen na rynku. Ministerstwo odpowiada, że rezerwy mają służyć bezpieczeństwu państwa w sytuacjach kryzysowych, a nie stabilizowaniu cen skupu przy nadwyżkach ziarna. Polska produkuje więcej zboża, niż sama jest w stanie go spożytkować, dlatego co roku musimy wyeksportować ponad 10 mln ton ziarna.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina też, że nadal obowiązuje zakaz importu z Ukrainy m.in. pszenicy, kukurydzy i rzepaku. Teoretycznie towary te mogą przejeżdżać przez Polskę wyłącznie tranzytem. Teoretycznie. Jednocześnie rząd liczy na obniżenie kosztów produkcji dzięki zmianom na rynku nawozów i dopłatom do paliwa rolniczego. W 2026 roku tylko na zwrot akcyzy za litr rolniczego oleju napędowego zabezpieczono ponad 2 mld zł.

Ministerstwo stawia też na magazyny finansowane z Krajowego Planu Rozbudowy. Będą one w stanie pomieścić półtora miliona ton zboża i pomogą ograniczyć jego sprzedaż tuż po żniwach, gdy ceny są najniższe.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

