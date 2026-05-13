FOTO (podpis) Solą w oku nie tylko polskich, ale również farmerów z całej UE jest umowa zawarta przez Brukselę z krajami Mercosur / autor: Fratria / MK
20 maja rolnicy chcą zablokować stolicę

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 13 maja 2026, 10:01

Rolnicy są zdesperowani, bo znaleźli się pod ścianą. Zapowiadają wielki protest w Warszawie i ostrzegają, że będą walczyć o swoje do końca. Demonstracja ma się odbyć 20 maja, a do producentów rolnych dołączą także związki zawodowe reprezentujące inne branże.

Powodem rolniczego zrywu są ogromne straty po przymrozkach i suszy, rażąco niskie ceny skupu oraz rosnące w oczach koszty produkcji. W wielu regionach poważnie uszkodzone zostały rzepak i zboża ozime, a brak opadów jeszcze pogłębił zapaść całego sektora.

Pomoc niezbędna od zaraz!

Rolnicy domagają się od premiera Donalda Tuska i od ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego pilnego wdrożenia działań pomocowych, w tym preferencyjnych kredytów i wsparcia finansowego dla gospodarstw, które tracą płynność i ograniczają inwestycje. Coraz większe emocje wywołują także Zielony Ład i umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur.

Umowa UE-Mercosur skrajnie niekorzystna

Według organizacji rolniczych, nowe regulacje i napływ tańszej żywności spoza Wspólnoty pogarszają konkurencyjność polskiego rolnictwa i uderzają w całą gospodarkę. Protest ma być sygnałem, że cierpliwość mieszkańców wsi właśnie się skończyła i rozpoczyna się ostry bój – już nie o rozwój, ale o przetrwanie.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: agronews.com.pl

