"Wędrująca ziemia". Od zakazu do 18 miliardów dolarów

Jeszcze 40 lat temu fantastyka naukowa była uważana w Chinach za produkt kultury burżuazyjnej, niezgodny z komunistyczną ortodoksją. Państwo starało się ograniczać rozwój zarówno literatury, jak i kinematografii science fiction. Z czasem w obozie władzy zwyciężyło podejście pragmatyczne. Zaczęto inwestować w ten rodzaj twórczości pod warunkiem, że jej przekaz zostanie dostosowany do założeń ideologicznych systemu.

Symbolem transformacji stał się gigantyczny sukces „Wędrującej Ziemi” z 2019 r. – pierwszego filmu tego gatunku w historii ChRL. Od tamtego czasu przemysł sci-fi wygenerował zysk w wysokości 126 mld juanów (ok. 18 mld dol.). Poza filmami dochodowe w tym segmencie są gry wideo, książki, a nawet turystyka bazująca na fantastyczno-naukowych parkach rozrywki i atrakcjach immersyjnych.

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Grzegorz Górny, tygodnik „Sieci”