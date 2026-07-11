Co szóste miejsce pracy w Polsce zagrożone automatyzacją

Nasz kraj – obok Niemiec i Austrii - znalazł się na piątym miejscu w Europie wśród krajów najbardziej narażonych na zagrożenie automatyzacją. Na czele plasują się Wielka Brytania i Niderlandy. Udział zadań narażonych na automatyzację wynosi w Polsce 17,5 proc.

Badania firmy Coface, przeprowadzone na podstawie analizy obejmującej 923 zawody, wskazują, że około co szóste miejsce pracy w Polsce jest obecnie narażone na automatyzację z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Sytuacja ta jest zbliżona do obserwowanej w krajach Europy Zachodniej, ale jednocześnie należy do najtrudniejszych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

„W polskiej gospodarce za relatywnie wysoką ekspozycję na AI odpowiadają przede wszystkim sektory usług prawnych i finansowych, a także administracja i zarządzanie. Z jednej strony zatrudniają one znaczący odsetek pracowników, z drugiej – charakteryzują się stosunkowo wysoką podatnością na automatyzację. Natomiast istotny udział budownictwa oraz przemysłu w strukturze zatrudnienia ogranicza ogólny poziom ekspozycji Polski na technologie AI – mówi dr Mateusz Dadej, Główny Ekonomista Coface w Polsce i Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Taka struktura zatrudnienia, choć na tle niektórych gospodarek zachodnich nie wydaje się szczególnie niepokojąca, rodzi istotne pytania dotyczące przyszłego rozwoju gospodarczego Polski. Tradycyjne sektory, takie jak budownictwo i przemysł, które obecnie obniżają średni poziom ekspozycji na AI, mają jednocześnie ograniczony potencjał dalszego wzrostu produktywności, co znajduje odzwierciedlenie w obserwowanej w ostatnich latach stagnacji w tych obszarach”– dodaje ekspert.

Tempo adopcji AI wpływa również na sektor usług biznesowych, który w ostatnich latach rozwijał się bardzo dynamicznie. Dziś, w obliczu postępującej rewolucji technologicznej opartej na sztucznej inteligencji, jego perspektywy stoją pod znakiem zapytania.

Udział zadań narażonych na automatyzację w całej gospodarce w krajach Europy (w proc.)

Udział zadań narażonych na automatyzację w całej gospodarce, według krajów (w proc.) / autor: materiały prasowe Coface

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Wzrost produktywności i napięcia na rynku pracy

Z perspektywy gospodarki korzyści w postaci wzrostu produktywności będą prawdopodobnie współistnieć z okresowymi napięciami na rynku pracy, zwłaszcza w sektorach o wysokiej ekspozycji na automatyzację. Kluczowe będzie to, czy zwiększanie efektywności wynikające z wdrożeń AI przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost wartości dodanej w gospodarce.

„W dłuższej perspektywie o korzyściach z transformacji technologicznej będzie decydować tempo adaptacji firm, pracowników oraz systemu edukacji. AI może stać się ważnym źródłem wzrostu gospodarki, ale tylko wtedy, gdy pracownicy będą na bieżąco dostosowywać swoje kompetencje do zmian na rynku pracy, a firmy zmieniać organizację codziennych działań” – podsumowuje dr Mateusz Dadej.

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