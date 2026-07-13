Ile zarabia kasjer na stacji paliw?

Jedna z dużych sieci stacji paliw prowadzi właśnie szeroko zakrojoną akcję rekrutacyjną i dzięki temu możemy rozeznać się w najnowszych stawkach – pisze portal businessinsider.com.pl

Kasjer na stacji nie tylko sprzedaje paliwo

Praca na stacji benzynowej to nie tylko sprzedaż paliwa. Choć najczęściej kierowcy mają styczność z kasjerami, to zdecydowana większość z nich jest odpowiedzialna także za wiele innych czynności w obrębie samej stacji. Poza oczywistą sprzedażą paliwa należy też opiekować się towarem na półkach czy w lodówkach spożywczych, przygotowywać przekąski, a także dbać o porządek. Najmniej wdzięczną częścią pracy jest kontaktowanie się z policją w sytuacji, kiedy klient ucieka ze stacji bez zapłaty za paliwo – pisze businessinsider.com.pl**

Ile zarabia personel na stacji paliw?

Dla wielu osób, zwłaszcza młodych, praca na stacji paliw staje się atrakcyjną alternatywą wobec innych branż. Jak zauważa serwis Dlahandlu.pl, w 2026 r. kasjerzy na stacjach benzynowych zarabiają średnio od 5 200 do 6 500 zł brutto. Stawki godzinowe to 28–33 zł brutto.

Wraz z początkiem wakacji sieć BP opublikowała wiele ogłoszeń o pracę do swoich stacji benzynowych. Firma zachęca do aplikowania osoby w każdym wieku. Według opublikowanych ogłoszeń w Mościskach (woj. mazowieckie) kasjer zarobi od 4200 do 4555 zł netto. W Ciemnem (woj. mazowieckie) pensja wynosi od 5800 do 6000 zł brutto. Na warszawskim Wawrze stawki to 5900-6200 zł brutto, a na Włochach – od 5670 do 5920 zł brutto.

Jak sprawdził „Fakt”, różnice w pensjach kasjerów-sprzedawców w sieci Orlen mogą być znaczące — w zależności od regionu Polski. w Łomży kasjerzy mogą liczyć na 3,7-5 tys. zł netto, a w Białej Podlaskiej — 4 tys. zł netto. W Warszawie stawki wynoszą ok. 4,5 tys. zł netto, niezależnie od lokalizacji w mieście.

»» Więcej o zarobkach personelu na stacjach benzynowych czytaj na portalu businessinsider.com.pl w publikacji Ile zarabia kasjer na stacji benzynowej? Znana sieć właśnie szuka pracowników

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