Czy Orlen celuje w liczbę 2000 krajowych stacji paliw?

Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 959 stacji paliw na koniec października 2025 r. (+2 w porównaniu do danych na koniec września, +23 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 577 stacjami (bez zmian m/m, +3 r/r), a na trzecim - Moya z 530 stacjami (+1 m/m, +39 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews.

Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell i Circle K, zarządzało siecią 4 374 stacji (+2 m/m, +44 r/r).

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec października 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Orlen - 1 959 stacji (+2 m/m, +23 r/r)

2. bp - 577 (b.z. m/m, +3 r/r)

3. Moya - 530 (+1 m/m, +39 r/r)

4. MOL - 460 (-1 m/m, -15 r/r)

5. Shell - 454 (b.z. m/m, -2 r/r)

6. Circle K* - 394 (b.z. m/m, -4 r/r)

Łącznie sześciu największych operatorów dysponowało 4 374 stacjami, co stanowiło ok. 55,1 proc. wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do liczby 7 937 placówek na koniec 2024 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - POPiHN).

W październiku swoją sieć powiększyły Orlen (o 2 stacje) i Moya (o 1 stację), bp i Shell nie zmieniły stanu posiadania, a sieć MOL skurczyła się o 1 placówkę.

*Circle K Polska do momentu publikacji rankingu nie dostarczyło danych za październik, dlatego w przypadku tej sieci przedstawiono dane na koniec września.

Piotr Apanowicz, ISBnews

