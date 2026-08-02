UE: jaki kryzys? Hiszpania zostanie w strefie Schengen

Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie UE, poinformowała w sobotę, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów ds. wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował w sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Szef MSW Francji Laurent Nunez powiedział w sobotę, że jest wykluczone, by Hiszpania opuściła strefę Schengen z powodu kryzysu w Ceucie.

„Jako kraj sprawujący przewodnictwo w Radzie UE Irlandia zwoła na wtorek posiedzenie Rady UE ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (JHA). Tematem spotkania będzie rozwój sytuacji w Ceucie” - napisał w sobotę na X premier Irlandii Micheal Martin.

Spotkaniu, które odbędzie się w formie wideokonferencji, przewodniczył będzie irlandzki minister sprawiedliwości Jim O’Callaghan. Minister poinformował na X, że prezydencja pozostaje w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi i nadal monitoruje sytuację w Ceucie.

Irlandia zorganizowała w sobotę także posiedzenie w ramach unijnego mechanizmu Zintegrowanej Reakcji Politycznej na Kryzysy (IPCR), służącego koordynacji działań państw członkowskich i instytucji UE w sytuacjach kryzysowych. Wzięli w nim udział eksperci państw członkowskich. W poniedziałek sytuację w Ceucie omówią unijni ambasadorowie; to spotkanie również zaplanowano w formie online.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wystosował w sobotę list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina, w którym zaapelował o pilne zwołanie spotkania unijnych ministrów.

W ostatnich dniach do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tys. migrantów z Maroka. W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka.

Szef MSW Francji: nie ma mowy, by Hiszpania opuściła strefę Schengen

Szef MSW Francji Laurent Nunez powiedział w sobotę, że „absolutnie nie ma mowy”, by Hiszpania opuściła strefę Schengen. Mówiąc o bardzo dobrej współpracy z Hiszpanią, poinformował, że gdy dochodzi do zatrzymania na wspólnej granicy osób o nieuregulowanym statusie, to są one w 70 procentach odsyłane do Hiszpanii. Dodał, że wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią, ogłoszone w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie, będzie trwało tak długo, jak będzie to potrzebne.

Szef MSW Francji ocenił też, że powinny zostać zastosowane mechanizmy przyjęte przez Unię Europejską; wymienił w tym kontekście unijny pakt o migracji i azylu, który wszedł w życie 12 czerwca.

Francję łączy z Hiszpanią granica o długości ponad 600 km i jest to najdłuższa granica Francji metropolitalnej z krajem sąsiednim. Po kryzysie w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, gdzie napłynęły tysiące imigrantów z Maroka, Francja wzmocniła kontrole na granicy. Nunez informował w piątek, że od soboty skierowanych tam zostanie dodatkowo 334 policjantów i żandarmów. Zapowiedział także patrole w pociągach w połączeniach na kierunku hiszpańskim.

Francja nie znalazła się wśród sygnatariuszy opublikowanego w sobotę listu skierowanego przez przywódców 22 państw (w tym Polski) do szefów instytucji unijnych. Autorzy listu zapewnili, że są „zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych przez przemytników”, jak miało to miejsce w ostatnich dniach w Ceucie.

W Ceucie powstaje bariera mająca utrudnić przybycie tam drogą morską

Żandarmeria (Guardia Civil) rozpoczęła w sobotę rano instalowanie bariery unoszącej się na wodzie, mającej zablokować dostęp do brzegu. Wcześniej rząd hiszpański poinformował, że około 500-metrowa bariera powstanie wzdłuż ogrodzenia falochronu. Wznosić się będzie 30-70 cm nad powierzchnią wody i zanurzona będzie około 100 cm pod powierzchnią.

W Ceucie pozostają w sobotę nieliczni przybysze, którym udało się dotrzeć drogą morską. Są oni eskortowani z powrotem na granicę. Niektórzy powiedzieli agencji Associated Press, że wracają z własnej woli; niektórzy skarżą się, że zostali pobici przez hiszpańską policję. Jak relacjonowali w rozmowie z AP, ostatnie noce spędzili w lesie koło Ceuty, nie mając innego schronienia.

Jak podała agencja AFP, kilka osób próbowało jeszcze w sobotę przybyć do Ceuty przez morze.

Władze w Madrycie poinformowały w sobotę, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu wzrosła do 67. Są to ludzie, którzy utonęli w morzu, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP), sek

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