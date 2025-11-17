Co z cenami na stacjach paliw? Trudno o optymizm

Perspektywy dla detalicznego rynku paliw na najbliższe dni nie są optymistycznie i podwyżki cen mogą szybko powrócić - ocenili w piątek analitycy portalu e-petrol.pl . W ich opinii ostatni spadek cen paliw odbył się kosztem marż operatorów stacji i do dalszych obniżek nie ma już przestrzeni.

Analitycy portalu e-petrol.pl prognozują „umiarkowane podwyżki” cen paliw na stacjach na początku drugiej połowy listopada.

Podwyżki mogą szybko powrócić na stacje

„Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień będą kształtować się następująco: 5,88-5,99 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla oleju napędowego 6,08-6,19 zł/l oraz 2,58-2,66 zł/l dla autogazu” - poinformowali.

Zwrócili uwagę, że miniony tydzień niespodziewanie przyniósł spadek kosztów tankowania, chociaż - jak zaznaczyli - skala obniżki „nie była duża”. Według danych e-petrol.pl oba paliwa: 95-oktanowa benzyna oraz olej napędowy potaniały o 2 gr i kosztują aktualnie 5,92 zł/l i 6,09 zł/l. Mniej niż przed tygodniem płacą też kierowcy samochodów z instalacją LPG. Autogaz potaniał o grosz i jego aktualna średnia cena to 2,59 zł/l.

Zdaniem ekspertów portalu perspektywy dla detalicznego rynku paliw na najbliższe dni „nie wyglądają jednak optymistycznie” i podwyżki mogą szybko powrócić na stacje.

„Spadek cen na stacjach w ostatnich dniach odbył się kosztem marż operatorów rynku detalicznego. Kierowcy muszą się jednak liczyć z tym, że ta przecena miała incydentalny charakter, bo nie ma już przestrzeni do dalszych obniżek” - napisali analitycy portalu w piątkowym komentarzu.

Wysokie ceny paliw w hurcie

W ich ocenie w hurtowych cennikach rafinerii notowania paliw utrzymują się na „wysokim poziomie”. „Zarówno 95-oktanowa benzyna, jak i olej napędowy kosztują więcej niż na początku miesiąca” - dodali. Podali, że metr sześcienny benzyny jest wyceniany średnio na 4571,40 zł. To 91,40 zł powyżej poziomu z początku listopada. Diesel w tym samym okresie podrożał o 82,40 zł i kosztuje aktualnie 4853,60 zł/metr sześc.

Tendencje na światowych rynkach ropy

Analitycy wskazali, że na początku listopada marże rafineryjne w Europie i Azji wzrosły do najwyższych poziomów od dwóch lat, głównie z powodu kumulacji nieplanowanych przerw w dostawach, prac konserwacyjnych oraz zakłóceń w rosyjskim sektorze przerobu ropy - takie dane podała w tym tygodniu Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE). Zaznaczyli, że jednocześnie globalny przerób w rafineriach spadł w październiku o 2,9 mln baryłek dziennie. „MAE przewiduje, że do końca roku nastąpi odbicie, a trend wzrostowy utrzyma się również w 2026 r.” - przekazali analitycy. Podkreślili, że MAE w najnowszym World Energy Outlook zrewidowała natomiast swoje długoterminowe scenariusze, dopuszczając wzrost globalnego popytu na ropę i gaz aż do 2050 r., co oznacza odejście od wcześniejszych przewidywań o szybkim szczycie popytu.

Eksperci portalu zauważyli, że nowe prognozy podał także OPEC. „Wskazują one, że rynek ropy w 2026 roku może przejść z wcześniej oczekiwanego deficytu do niewielkiej nadwyżki podaży, co wynika z rosnącej produkcji zarówno państw OPEC+, jak i producentów spoza porozumienia” - ocenili. Dodali, że kartel obniżył także prognozę zapotrzebowania na ropę z OPEC+ na 2026 r., podczas gdy MAE zakłada znacznie większą nadwyżkę, sięgającą nawet 4 mln baryłek dziennie. Analitycy zaznaczyli, że mimo tych różnic OPEC podtrzymuje oczekiwany wzrost globalnego popytu w 2025 roku.

