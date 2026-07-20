Trump długo nie pożyje? Atak na Iran!

Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły w poniedziałek kolejną serię ataków na Iran - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Najnowsza wymiana ciosów między USA i Iranem trwa od dziesięciu dni.

Bombardowanie Iranu rozpoczęto o godz. 16 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o 22 w Polsce. Dowództwo napisało, że tak, jak poprzednio ich oficjalnym celem jest „dalsze ograniczenie zdolności militarnych Iranu wykorzystywanych do ataków na żeglugę handlową w cieśninie Ormuz”.

Iran zemści się na Donaldzie Trumpie?

Przedstawiciel władz USA powiedział portalowi Axios, że w tej chwili prezydent Donald Trump koncentruje się na tym, by Iran „poniósł konsekwencje za naruszenie wstępnego porozumienia z USA” oraz „za dalsze akty terroryzmu” w cieśninie Ormuz. Urzędnik przekazał też, że wolą Trumpa jest, by władze w Teheranie odpowiedziały za niedawną śmierć amerykańskich żołnierzy.

Fatalna zapowiedź

Zapowiedział, że uderzenia będą kontynuowane, dopóki prezydent USA nie zdecyduje inaczej. Zapewnił jednocześnie, że rozmowy między Waszyngtonem i Teheranem trwają.

Mściwość wodza

Wcześniej w poniedziałek Trump zagroził, że za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, „poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje”.

Śmierć ponoszą niewinni?

W weekend na Bliskim Wschodzie zginęło co najmniej trzech żołnierzy USA. Dwaj ponieśli śmierć, a jednego uznano za zaginionego w następstwie piątkowego ataku Iranu na bazę lotniczą w Jordanii. W niedzielę na miejscu znaleziono szczątki ludzkie. Trwa proces ich identyfikacji - przekazało wojsko. Jeden żołnierz USA zginął też w sobotę na północy Iraku w trakcie kontrolowanej detonacji niewybuchu pochodzącego z zestrzelonego irańskiego drona-kamikadze.

W poniedziałek siły zbrojne Jordanii poinformowały, że systemy obrony powietrznej przechwyciły i zestrzeliły trzy pociski wystrzelone z terytorium Iranu, które wleciały w jordańską przestrzeń powietrzną.

Bilans strat po stronie USA

We wtorek Trump weźmie udział w ceremonii powitania w kraju ciał amerykańskich żołnierzy poległych podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie. Śmierć żołnierza w Iraku zwiększyła do 17 bilans strat osobowych w amerykańskim wojsku od 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Rannych zostało ok. 430 wojskowych - podsumował Reuters.

Odnowią rozejm?

W ocenie agencji mediatorzy zaproponowali Iranowi deeskalację działań zbrojnych i 10-dniowe zawieszenie broni z USA, co ma pozwolić na znalezienie sposobu na odnowienie rozejmu wynegocjowanego w połowie czerwca. Porozumienie okazało się nietrwałe m.in. z powodu niejednoznacznych zapisów, które rozbieżnie interpretują Teheran i Waszyngton. Dotyczyły one m.in. kontroli nad cieśniną Ormuz - kluczowym szlakiem, którym przed rozpoczęciem wojny transportowano 20 proc. światowego eksportu ropy i gazu, a nad którym kontrolę usiłuje przejąć Iran.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hej, ryczałtowcy! Tusk wam załatwia wyższy podatek

Uważaj, fiskus śledzi przelewy BLIK na telefon!

Operacja Żabka. Gigant handlu inwestuje w polską sieć

**»»Unijny ETS z pozornymi poprawkami – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wP

pap, jb