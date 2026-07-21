Paliwo po 8 zł, ale rząd chowa głowę w piasek

Wygaszono rządowy program „Ceny Paliwa Niżej”, na Bliskim Wschodzie znów robi się gorąco. Ropa przebiła 85 dolarów za baryłkę, a kierowcy ponownie oglądają coraz wyższe ceny na stacjach. A przecież Donald Tusk przekonywał, że niezależnie od okoliczności benzyna będzie kosztować 5,19 zł za litr, bo wie, jak to się robi..

Ceny paliw na części stacji przekroczyły granicę 8 zł/litr. Jak informuje „Dziennik Łódzki” na stacji BP przy al. Mickiewicza cena tego paliwa wyniosła 8,19 zł za litr, a na Orlenie przy ul. Tuwima – 8,06 zł. Coraz bliżej granicy 8 zł jest także olej napędowy – na tej samej stacji BP diesel Ultimate kosztował już 7,99 zł za litr.

Donald Tusk zapewnił

Dnia 9 czerwca podczas promowania się do kampanii wyborczej przy wszystkich odpowiedział na pytanie dziennikarki Anny Dryjańskiej, która zadała mu pytanie:

„Krótka piłka: dziś zostaje pan premierem, po ile jutro będzie paliwo?”

Donald Tusk odpowiedział:

„5,19 zł.”

Swoje słowa potwierdził podczas spotkania w Siedlcach w styczniu 2023 r.. Wtedy powtórzył deklarację w bardziej stanowczej formie:

„Gdybym był premierem, benzyna byłaby po 5,19 zł. I to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością.”

Kolejny raz, 9 kwietnia 2024 r., zapytano go, kiedy benzyna będzie kosztowała 5,19 zł. Odpowiedział:

„Paliwo powinno kosztować w Polsce 5,19 zł wtedy, kiedy mówiłem te słowa.”

Dodatkowo z czerwca 2022 r., po deklaracji o cenie 5,19 zł za litr, Donald Tusk powiedział również:

„My wiemy, jak to zrobić”.

Porównanie PiS i KO

Rok 2022 – rządy PiS

Ropa naftowa kosztuje aż 118 dolarów za baryłkę. Dolar jest drogi – 4,47 zł. Mimo to kierowcy tankują benzynę po około 5,84 zł za litr.

Rok 2026 – rządy PO/KO

Ropa kosztuje już tylko 82 dolary za baryłkę. Dolar wyraźnie potaniał – 3,80 zł. A na stacjach? Benzyna kosztuje około 7,45 zł za litr.

Będzie jeszcze drożej?

Eksperci przewidują, że jeśli rząd Donalda Tusk nic nie zrobi, to jeszcze nie koniec podwyżek.

Rafał Zywert, dyrektor działu prognoz i analiz biura Reflex, wskazuje, że obecny tydzień będzie trzecim z rzędu z podwyżkami cen paliw. Według prognoz Reflexu diesel może w najbliższych dniach osiągnąć 8 zł za litr, a benzyna 98 nawet 8,30 zł za litr.

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