Tak KO doiła szpital w Mikołowie

Jak informuje Wirtualna Polska, zadłużony na 33 mln zł szpital w Mikołowie miał stać się miejscem dodatkowego zarobku dla lokalnych polityków i samorządowców . Według ustaleń WP osoby związane z lokalnymi władzami zasiadały w radzie nadzorczej lub były zatrudniane w szpitalu na dodatkowych stanowiskach, pobierając wynagrodzenia mimo zadłużenia placówki na 33 mln zł.

Dziennikarze opisują m.in. przypadek sekretarza powiatu, który został zatrudniony w szpitalu, aby – jak tłumaczył starosta – „patrzył zarządowi na ręce”. W artykule wskazano również, że członkowie rady nadzorczej, będący jednocześnie aktywnymi politykami samorządowymi, otrzymywali dodatkowe wynagrodzenia, podczas gdy szpital zmagał się z wielomilionowym zadłużeniem.

Ile otrzymali? Te dane są oficjalne

Przykładowo, wiceburmistrz Mikołowa Mateusz Handel otrzymał 64 tys. zł za zasiadanie w radzie nadzorczej szpitala, radny KO z Tychów Grzegorz Gwóźdź zarobił w niej blisko 17 tys. zł w ciągu czterech miesięcy, a sekretarz powiatu Łukasz Ryguła został dodatkowo zatrudniony w szpitalu, mimo że już jako urzędnik odpowiadał za nadzór nad placówką. Jak tłumaczył starosta, Ryguła miał dzięki temu „codziennie tam patrzeć na ręce”, czyli kontrolować działania zarządu szpitala. Jaki efekt kontroli?

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