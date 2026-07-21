Dopłata 3000 zł miesięcznie do raty kredytu hipotecznego

Masz problem ze spłatą kredytu hipotecznego? Możesz otrzymać nawet 3000 zł miesięcznie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Program prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc przysługuje osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Mogą z niej skorzystać m.in. kredytobiorcy, którzy stracili pracę, a także ci, których rata kredytu pochłania znaczną część domowego budżetu lub po jej opłaceniu pozostaje im dochód niższy od ustawowego minimum.

Wsparcie przez 40 miesięcy

Wsparcie jest wypłacane przez maksymalnie 40 miesięcy, a pieniądze trafiają bezpośrednio na spłatę rat kredytu. Co ważne, pomoc jest nieoprocentowana.

Prawie połowy kwoty nie spłacasz

To jednak nie jest bezzwrotna dotacja. Spłatę otrzymanych środków rozpoczyna się dopiero po dwóch latach od zakończenia wypłat. Zwrot rozłożony jest na 200 nieoprocentowanych rat. Osoby, które terminowo spłacą 134 raty, mogą liczyć na umorzenie pozostałej części zobowiązania.

Kto nie skorzysta

Nie wszyscy skorzystają z programu. Wsparcie nie przysługuje m.in. osobom posiadającym inną nieruchomość mieszkalną, zwolnionym dyscyplinarnie lub tym, które same zrezygnowały z pracy. Wniosek należy złożyć w banku, który udzielił kredytu hipotecznego.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, ustawa z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hej, ryczałtowcy! Tusk wam załatwia wyższy podatek

Uważaj, fiskus śledzi przelewy BLIK na telefon!

Operacja Żabka. Gigant handlu inwestuje w polską sieć

**»»Unijny ETS z pozornymi poprawkami – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wP

interia, gov, jb