Handel produktami ekologicznymi zagrożony?

Przyszłość handlu ekologiczną żywnością z krajami spoza Unii Europejskiej stanęła pod znakiem zapytania. Copa-Cogeca ostrzega, że do końca br. trzeba zakończyć prace nad zmianami unijnych przepisów, bo wtedy wygasną obecne zasady wymiany handlowej.

Brak nowych regulacji lub odpowiednich umów z państwami trzecimi może zakłócić handel i uderzyć w producentów żywności ekologicznej, którzy najbardziej potrzebują stabilnych zasad współpracy. Co zatem trzeba zrobić, żeby zapobiec ziszczeniu się takiego czarnego scenariusza?

Zdecydowane „nie” dla dalszego rozszerzania kompetencji KE

Copa-Cogeca pozytywnie ocenia postęp prac w Parlamencie Europejskim, ale wskazuje, że część przepisów wymaga dopracowania. Zdecydowanie sprzeciwia się m.in. rozszerzeniu uprawnień Komisji Europejskiej w zakresie regulowania praw własności intelektualnej do ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin.

Trzeba uprościć przepisy

Organizacja postuluje także większą elastyczność przy stosowaniu obornika z gospodarstw konwencjonalnych oraz uproszczenie części przepisów wykonawczych. Zdaniem Copa-Cogeca, tylko jasne i przewidywalne regulacje pozwolą uniknąć problemów w handlu ekologiczną żywnością po 2026 roku.

Oprac. GS

na podst.: Wiadomości AGRO TV wPolsce24, Copa-Cogeca, wiescirolnicze.pl

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