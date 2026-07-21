GUS: mocne tąpnięcie cen skupu produktów rolnych!

Rolnicy dostają za swoje produkty wyraźnie mniej niż jeszcze pół roku temu. Najnowszy wskaźnik GUS wyniósł 88,5 pkt., co oznacza spadek cen skupu rok do roku aż o 11,5 proc. To jedna z największych przecen w ostatnich latach i wyraźny sygnał pogarszania się koniunktury.

Obniżki cen skupu dotyczą najważniejszych produktów rolnych, w tym zbóż, mleka i żywca. Nie oznacza to automatycznie takiego samego spadku dochodów każdego gospodarstwa, ale niższe ceny sprzedaży, przy wciąż wysokich kosztach paliwa, nawozów, pasz, energii czy części do maszyn mocno ograniczają opłacalność produkcji.

Nie ma pieniędzy, nie ma inwestycji

W praktyce wielu rolników będzie odkładać zakupy sprzętu, remonty i bieżące nakłady na inwestycje, a część ograniczy środki przeznaczone pierwotnie na inwestycje w technologię produkcji. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy gospodarstw zbożowych, które wchodzą w żniwa przy niskich cenach i dużej podaży ziarna.

Dużo więcej niż suche dane

Wskaźnik Głównego Urzędu Statystycznego ma o wiele większe znaczenie niż suche statystyki wskazujące na kondycję rynku. Wykorzystuje się go m.in. w egzekucji części przepisów dotyczących gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Oprac. GS Wiadomości AGRO, wPolsce24

na podst.: PAP, gov.pl

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