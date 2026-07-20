Sądowy kontratak! Megafuzja medialna zatrzymana

Sąd federalny w Oakland nakazał w poniedziałek tymczasowe wstrzymanie przejęcia Warner Bros. przez Paramount - poinformowała agencja Reutera. Skargę przeciwko planowanej fuzji złożyła 13 lipca koalicja 12 stanowych prokuratorów generalnych, pod kierownictwem Kalifornii.

Pozew, złożony w federalnym sądzie w Oakland, może doprowadzić do zablokowania planów szefa Paramount Skydance, Davida Ellisona, dotyczących przekształcenia firmy w dużego konkurenta dla Netflixa i Disneya - podkreślił Reuters.

Paramount: skarga wypacza ugruntowane zasady prawa antymonopolowego

Paramount oświadczył, że skarga wypacza ugruntowane zasady prawa antymonopolowego. Uznano też, że opóźnienie transakcji zaszkodziłoby jedynie pracownikom branży rozrywkowej, którzy już od kilku lat odczuwają skutki zakłóceń w tym sektorze.

Koalicja 12 stanów domagała się wstrzymania transakcji do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd. Argumentowano, że dopuszczenie do finalizacji tego przedsięwzięcia spowodowałoby nieodwracalne szkody dla konkurencji. Podkreślono, że powstałby w ten sposób medialny gigant, który mógłby podnosić ceny w branży filmowej i telewizyjnej.

Zarzuty monopolizacji rynku rozrywki

Według nich po dokonaniu przejęcia Paramount rozpocząłby redukcję miejsc pracy oraz dzieliłby się z Warner Bros. (WBD) poufnymi informacjami, a są to działania, które trudno byłoby odwrócić, gdyby później uznano, że fuzja jest niezgodna z prawem - napisał Reuters.

W ubiegłym tygodniu pozew do sądu w sprawie zablokowania przejęcia złożył też amerykański związek zawodowy scenarzystów Writers Guild of America (WGA). Zdaniem związku fuzja zaszkodziłaby scenarzystom filmowym i telewizyjnym w całych USA.

Kierownictwo Paramount odpierało te zarzuty, twierdząc, że połączona firma poszerzy możliwości dla scenarzystów, a nie je ograniczy. Spółka powtórzyła zobowiązania do realizowania co najmniej 30 filmów rocznie z 45-dniowym oknem wyłączności dla kin, utrzymania dwóch odrębnych studiów filmowych i dalszej współpracy z niezależnymi producentami.

Fuzja uzyskała zgodę akcjonariuszy WBD w kwietniu. Transakcja ma objąć dwa duże studia filmowe, a także platformy streamingowe oraz kanały telewizyjne, m.in. CBS, CNN i polski TVN.

22 lipca werdykt w sprawie fuzji wyda Komisja Europejska

Umowa znalazła się pod lupą regulatorów zarówno w USA, jak i w Europie, w tym w związku z finansowaniem zagranicznym, które było częścią oferty Paramount. W połowie czerwca resort sprawiedliwości USA zatwierdził połączenie, zaprzeczając zarzutom dotyczącym federalnych przepisów antymonopolowych.

Fuzja uzyskała również zgodę urzędów w kilku państwach na całym świecie, choć jeszcze nie w Unii Europejskiej. Komisja Europejska nadal analizuje umowę, a nowy termin wydania decyzji wyznaczono na 22 lipca. KE poinformowała w publicznym piśmie, że Paramount zgodził się na ustępstwa w celu złagodzenia obaw związanych z transakcją.

Paramountowi zaczyna się spieszyć

Paramount Skydance dąży do jak najszybszego dopięcia transakcji. Według branżowego portalu Status zarząd miał nadzieję, że stanie się to jeszcze w lipcu, choć w publicznych wypowiedziach i dokumentach wyznaczono datę 30 września. Jeśli do tego czasu fuzja nie dojdzie do skutku, akcjonariusze WBD mają otrzymywać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia. Paramount Skydance zgodził się na zakup akcji WBD po cenie 31 dolarów, a całkowita wartość transakcji wyceniana jest na 110 mld dolarów.

Proponowane przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance może bezpośrednio zagrozić niezależności stacji TVN24 - ostrzegła w poniedziałek organizacja Reporterzy bez Granic (RSF). Grupa zaapelowała do Komisji Europejskiej, by zgodę na ewentualne przejęcie uwarunkowała gwarancjami dla TVN24.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

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