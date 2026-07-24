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Prezydent Donald Trump / autor: PAP
Prezydent Donald Trump / autor: PAP

Mają odczuć ból. Wtedy wojna się skończy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 lipca 2026, 09:18

    Aktualizacja: 24 lipca 2026, 12:34

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Amerykańskie siły zbrojne prowadzą 13. z rzędu noc uderzeń na cele wojskowe w Iranie - poinformowało w czwartek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Według mediów Irańczycy odrzucili tego dnia amerykańską propozycję zawieszenia broni.

Ataki rozpoczęto o godz. 18.45 czasu wschodnioamerykańskiego (00.45 w Polsce).

To 13. z rzędu noc nalotów, których celem jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej

  • głosi komunikat dowództwa, któremu podlegają amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

To początek wojny?

Według m.in. gazety „New York Times” przedstawiciele władz Iranu odrzucili w czwartek amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni przekazaną im przez premiera Iraku Ali al-Zaidi, który niedawno złożył wizytę w Białym Domu.

Niewiele wiadomo na temat odrzuconej propozycji ani celów najnowszej serii ataków, jednak oba te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie

  • podkreślił nowojorski dziennik.

Irańskie media donoszą o dźwiękach eksplozji m.in. w prowincji Chuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm w cieśninie Ormuz.

W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że rozważa potężny atak na Iran. Zaznaczył, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Wyraził też przekonanie, że Irańczycy „chcą negocjować”, ale obecnie nie są gotowi do zawarcia porozumienia.

Nie odczuli jeszcze wystarczająco dużo bólu

— ocenił.

Zagrożenie?

Zagroził też tego dnia, że szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z irańskich środków, będących pod kontrolą USA. Zapowiedział też surowe działania wojskowe względem Iranu i rebeliantów Huti, jeśli ci znowu ostrzelają statki.

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pap, jb

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