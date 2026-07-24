Mają odczuć ból. Wtedy wojna się skończy

Amerykańskie siły zbrojne prowadzą 13. z rzędu noc uderzeń na cele wojskowe w Iranie - poinformowało w czwartek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Według mediów Irańczycy odrzucili tego dnia amerykańską propozycję zawieszenia broni.

Ataki rozpoczęto o godz. 18.45 czasu wschodnioamerykańskiego (00.45 w Polsce).

To 13. z rzędu noc nalotów, których celem jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej

głosi komunikat dowództwa, któremu podlegają amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

To początek wojny?

Według m.in. gazety „New York Times” przedstawiciele władz Iranu odrzucili w czwartek amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni przekazaną im przez premiera Iraku Ali al-Zaidi, który niedawno złożył wizytę w Białym Domu.

Niewiele wiadomo na temat odrzuconej propozycji ani celów najnowszej serii ataków, jednak oba te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie

podkreślił nowojorski dziennik.

Irańskie media donoszą o dźwiękach eksplozji m.in. w prowincji Chuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm w cieśninie Ormuz.

W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że rozważa potężny atak na Iran. Zaznaczył, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Wyraził też przekonanie, że Irańczycy „chcą negocjować”, ale obecnie nie są gotowi do zawarcia porozumienia.

Nie odczuli jeszcze wystarczająco dużo bólu

— ocenił.

Zagrożenie?

Zagroził też tego dnia, że szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z irańskich środków, będących pod kontrolą USA. Zapowiedział też surowe działania wojskowe względem Iranu i rebeliantów Huti, jeśli ci znowu ostrzelają statki.

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pap, jb