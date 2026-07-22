Bruksela nakłada kaganiec na media. Z USA idzie odsiecz

Administracja prezydenta Donalda Trumpa chce podważenia regulacji Unii Europejskiej rynku technologii i mediów, które także w Polsce mogą przynieść potężne konsekwencje polityczne i biznesowe.

„W odpowiedzi na obawy związane z manipulacją informacjami i zagraniczną ingerencją w wybory w Unii Europejskiej wprowadzono rozporządzenie w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. Jest ono bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich od 10 października 2025 r. Zasięg przepisów o reklamie politycznej wykracza daleko poza partie, sztaby wyborcze i kandydatów” - pisze portal wnp.pl**

Unijne rozporządzenie wymaga m.in., aby reklama polityczna była wyraźnie oznaczona i zawierała informacje o tym, kto za nią zapłacił, z jakimi wyborami, referendum, procesem legislacyjnym lub regulacyjnym jest związana oraz czy była targetowana.

Surowe kary za złamanie unijnych reguł reklamy w polityce

Dostawcy usług reklamy politycznej, wydawcy oraz sponsorzy, którzy nie będą w Polsce wypełniać obowiązków wynikających z regulacji UE, zapłacą więc za to do 6 proc. swoich rocznych przychodów – przy czym w przypadku podmiotów transgranicznych podstawą kary będą przychody globalne

Zasięg przepisów o reklamie politycznej wykracza daleko poza partie, sztaby wyborcze i kandydatów. Regulacja obejmuje też wydawców, nadawców i innych dostawców usług medialnych, platformy internetowe, przedsiębiorców komunikacji elektronicznej, agencje reklamowe i giełdy reklam, firmy doradztwa politycznego, brokerów danych, fora i blogi oraz influencerów – podkreśla wnp.pl.

W Polsce będzie debata parlamentarna

W Polsce nie wyznaczono jeszcze organów, które będą egzekwować unijne przepisy i nakładać kary za ich nieprzestrzeganie. Przygotowany przez Senat projekt odpowiedniej ustawy czeka obecnie, aż zajmą się nim posłowie.

Debata sejmowa zapowiada się na bardzo gorącą, bo już teraz unijne przepisy mocno oprotestowuje polski biznes.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, zrzeszająca operatorów, nadawców i sieci kablowe, zaproponowała zmianę kluczowego mechanizmu kar przewidzianego w projekcie - – wskazuje wnp.pl

„Wyzwaniem jest stworzenie ram prawnych, które z jednej strony zapewnią skuteczne egzekwowanie nowych obowiązków, a z drugiej będą uwzględniać zasadę proporcjonalności i pewności prawa” - stwierdza PIKE w swoim stanowisku.

Bruksela uderza w Big Tech…

Jednak pikanterii forsowanym przez koalicję rządową regulacjom, które mogą mocno „zamieszać” w świecie polskiej polityki, dodaje międzynarodowy kontekst unijnych przepisów. Są bowiem one elementem składowym technologicznych regulacji prawnych Brukseli, wymierzonych także w działalność biznesową amerykańskich Big Techów.

Szykuje się tymczasem globalny kontratak USA. Biały Dom wielokrotnie potępiał unijne przepisy regulujące platformy internetowe, nazywając je bez ogródek cenzurą.

Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ

… a Ameryka odpowiada zarzutami o cenzurze

Jak donosi portal Politico, świetnie poinformowany w sprawach polityki unijnej i kulisów działań Brukseli, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa chce wykorzysta zbliżającą się sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, aby przeforsować globalną deklarację o „wolności wypowiedzi”, która „zdaniem europejskich prawodawców jest mało subtelną krytyką regulacji technologicznych obowiązujących w UE”.

POLITICO dotarł do projektu wspólnej deklaracji autorstwa dyplomacji Stanów Zjednoczonych, która miałaby zostać podpisana przez szefów rządów przy okazji dorocznego posiedzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu. Według Politico dokument potępia „nowe prawa” i „ramy regulacyjne”, które – jak twierdzi – zagrażają wolności słowa na całym świecie w „krajach historycznie demokratycznych”.Sygnatariusze mają „zobowiązać się” do „uznania, że karanie rzekomo fałszywych wypowiedzi”, takich jak „dezinformacja”, „błędne informacje” lub „mowa nienawiści”, może zagrażać „wolności wypowiedzi”, chyba że treść ta bezpośrednio nawołuje do przemocy.

W czwartkowym wpisie na X , Sarah Rogers, Podsekretarz Stanu USA ds. Dyplomacji Publicznej, poinformowała, że ​​w ramach niedawnych rozmów w OECD opracowano projekt dokumentu dotyczącego „wolności wypowiedzi”.

„Stworzyliśmy wspólne oświadczenie, którego celem jest promowanie przejrzystości i budowanie konsensusu. Oświadczenie ma być wyrazem życzliwości i wspólnych wartości, a także źródłem wskazówek interpretacyjnych dla amerykańskich firm zajmujących się mową, które przestrzegają przepisów obowiązujących za granicą” – napisała.

Rogers dodał, że deklaracja nie ma na celu zastąpienia Ustawy o usługach cyfrowych (DSA), najważniejszego prawa UE w zakresie platform cyfrowych

Prezydent Trump wielokrotnie zabiegał o ochronę interesów amerykańskich gigantów technologicznych od czasu powrotu do Białego Domu, a platformy wielokrotnie narzekały na koszty i obowiązki związane z przestrzeganiem przepisów UE. Nie jest jasne, czy firmy te odegrały jakąś rolę w forsowaniu tego dokumentu – pisze Politico..

Oprac. sek

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