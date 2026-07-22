Super nowoczesne polskie drony - powietrzne, lądowe i morskie

Nowa polska firma z sektora obronnego, rozpoczyna działalność po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Za projektem ALA.COM stoi Dawid Rożek – przedsiębiorca i założyciel globalnego fintechu ZEN.COM, w którego radzie nadzorczej pracuje były prezydent Andrzej Duda.

ALA.COM rozwija nowoczesne systemy bezzałogowe, wykorzystujące doświadczenia współczesnego pola walki, w szczególności płynące z wojny w Ukrainie. Filozofią firmy jest łączenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań ze zdolnością ich szybkiej produkcji na masową skalę i przy relatywnie niskim koszcie - deklaruje prywatny inwestor.

Celem spółki jest budowa suwerennych kompetencji przemysłowych w Polsce oraz rozwój działalności na rynkach międzynarodowych jako dostawca zaawansowanych technologii obronnych.

Kompletny ekosystem dla współczesnego pola walki

Firma Dawida Rożka ma rozwijać zintegrowany ekosystem nowoczesnych systemów dla powietrza, lądu i morza, projektowanych z myślą o współczesnym polu walki, możliwości szybkiego skalowania produkcji oraz pełnej integracji w ramach autorskiego systemu dowodzenia.

Rozwiązania ALA.COM są projektowane od początku pod masową produkcję. Modułowa architektura i adaptacyjne linie wytwórcze pozwalają wytwarzać zaawansowany technologicznie sprzęt szybko, w dużych wolumenach i przy relatywnie niskim koszcie jednostkowym. Dzięki temu odbiorca zyskuje realną zdolność działania w skali, w tym uderzeń rojem, zamiast polegać na pojedynczych, kosztownych platformach.

Portfolio spółki obejmuje rodzinę bezzałogowych systemów powietrznych HUSARIA, w tym drony bojowe klasy FPV oraz dalekozasięgową amunicję krążącą, rodzinę bezzałogowych jednostek nawodnych HARPUN, przeznaczonych do rozpoznania, ochrony infrastruktury krytycznej i działań bojowych, a także mobilne systemy artylerii rakietowej ALA WR-40 i ALA WR-80.

Wszystkie platformy integruje ALA COMMAND – autorski system dowodzenia i kierowania, zapewniający wspólny obraz sytuacji operacyjnej w czasie rzeczywistym oraz koordynację działań pomiędzy wszystkimi domenami operacyjnymi.

Polska technologia, polski kapitał, polscy projektanci

ALA.COM Sp. z o.o. to prywatna firma oparta w 100 proc. na polskim kapitale z siedzibą w Rzeszowie. Model działalności spółki zakłada, że kluczowe technologie, własność intelektualna oraz kompetencje inżynierskie pozostają w Polsce, wzmacniając krajowy potencjał przemysłowy i technologiczny.

Firma łączy dynamikę startupu technologicznego z kompetencjami przemysłu obronnego, zastępując wieloletnie cykle rozwoju adaptacyjnym podejściem opartym na szybkim projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań. Wszystkie systemy powstają zgodnie ze standardami obowiązującymi w państwach NATO.

ALA.COM zapowiada zarządzanie całym cyklem życia produktu – od projektu, przez produkcję i integrację, po serwis oraz szkolenie operatorów – zachowując pełną kontrolę nad oprogramowaniem, kodem źródłowym i architekturą swoich systemów.

Fundamentem ALA.COM jest zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze obronności, przemysłu zbrojeniowego, technologii bezzałogowych oraz bezpieczeństwa. Tworzą go eksperci, którzy współprojektowali najważniejsze polskie systemy uzbrojenia, rozwijali krajowy przemysł obronny oraz zdobywali doświadczenie podczas misji międzynarodowych i projektów realizowanych na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo Polski trzeba budować w Polsce. Dlatego zebrałem najlepszych specjalistów w kraju, żeby projektować i produkować nowoczesne systemy uzbrojenia, nad którymi mamy pełną kontrolę – od kodu źródłowego po produkcję, serwis i rozwój. Stawiamy na polską technologię i rozwiązania wolne od zewnętrznych ograniczeń, bo tylko w ten sposób można budować trwałe kompetencje i realnie wzmacniać bezpieczeństwo Polski oraz naszych sojuszników. Chcemy, aby rozwiązania rozwijane w Polsce były konkurencyjne również na rynkach międzynarodowych. W nowoczesnej obronie liczy się nie tylko technologia, ale zdolność produkowania jej szybko, na dużą skalę i w rozsądnej cenie. To zaplecze budujemy z myślą o kolejnych dekadach – mówi w materiale prasowym Dawid Rożek, założyciel ALA.COM.

Materiały prasowe ALA.COM, oprac. sek

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