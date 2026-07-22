Tusk wreszcie w czołówce! Niestety niechlubnej

Polska znalazła się w czołówce państw Unii Europejskiej z największym wzrostem długu publicznego rok do roku. W pierwszym kwartale 2026 roku nasz wskaźnik zadłużenia do PKB wzrósł o 4,5 punktu procentowego - podał Eurostat. Najsilniejsze spadki długu odnotowano tymczasem w Grecji oraz na Cyprze.

W całej Unii Europejskiej wskaźnik długu do produktu krajowego brutto wzrósł do 82,9 proc. W strefie euro sięgnął już niemal 89 proc. Większy wzrost długu niż w Polsce zanotowano jedynie w Finlandii oraz w Bułgarii. Na drugim biegunie znalazła się Grecja ze spadkiem wskaźnika o 9,4 punktu procentowego, zachowując jednak najwyższy poziom zadłużenia w całej Unii, wynoszący 143,5 procent.

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