USA karzą „piątkę cenzorów” z Europy

Były komisarz UE Thierry Breton oraz czterech szefów organizacji pozarządowych z Wielkiej Brytanii i Niemiec zostało objętych zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych, wydanym we wtorek przez Departament Stanu USA. Komisja Europejska zdecydowanie potępiła w środę decyzję administracji Donalda Trumpa

W komunikacie opublikowanym przez amerykański resort napisano, że restrykcjami wizowymi objętych zostało pięć osób. Określono je mianem „radykalnych aktywistów”. Oznajmiono, że są to osoby, które „prowadzą zorganizowane działania, by zmusić amerykańskie platformy do cenzurowania (…) i tłumienia amerykańskich punktów widzenia”.

Ukarany były komisarz UE, autor DSA

Stacja BBC podała, że jedną z osób objętych amerykańskimi sankcjami jest Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego w latach 2019-24. Departament Stanu zarzuca mu, że był on pomysłodawcą unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych (DSA), które obowiązuje w UE od lutego 2024 r.

W reakcji na decyzję Departamentu Stanu Breton zamieścił na swoim kanale na platformie X wpis o treści: „Do naszych amerykańskich przyjaciół: cenzura nie jest tam, gdzie myślicie”.

Kto jeszcze z zakazem wjazdu?

Na liście osób objętych sankcjami znalazło się również dwoje Brytyjczyków: Imran Ahmed, dyrektor naczelny Centrum Przeciwdziałania Nienawiści Cyfrowej (Centre for Countering Digital Hate, CCDH) oraz Clare Melford, która kieruje Globalnym Indeksem Dezinformacji (Global Disinformation Index, GDI).

Podsekretarz stanu USA Sarah B. Rogers oskarżyła GDI o wykorzystywanie pieniędzy amerykańskich podatników „do nawoływania do cenzury i umieszczania amerykańskiej (…) prasy na czarnej liście”. Rzecznik organizacji powiedział w rozmowie z BBC, że „ogłoszone sankcje wizowe stanowią autorytarny atak na wolność słowa i rażący akt cenzury rządowej”.

Zakazy władz w Waszyngtonie objęły również Annę-Lenę von Hodenberg i Josephine Ballon z HateAid, niemieckiej organizacji, która, według Departamentu Stanu, pomagała w egzekwowaniu DSA. W oświadczeniu przekazanym BBC obie dyrektorki zadeklarowały, że „nie dadzą się zastraszyć rządowi, który oskarża (innych) o cenzurę, żeby uciszyć obrońców praw człowieka i wolności słowa”.

Komisja Europejska prosi Waszyngton o wyjaśnienia

Komisja Europejska zdecydowanie potępiła w środę decyzję administracji Donalda Trumpa o nałożeniu zakazu wjazdu do USA na byłego komisarza UE ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona oraz czworo szefów organizacji pozarządowych z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

KE podkreśliła w oświadczeniu, że wolność wypowiedzi jest prawem podstawowym w Europie, a także wspólną podstawową wartością zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i całego demokratycznego świata. Poinformowała też, że zwróciła się do Waszyngtonu o wyjaśnienia i pozostaje w kontakcie z tamtejszą administracją.

W dokumencie przypomniano, że Unia Europejska jest otwartym, jednolitym rynkiem opartym na określonych zasadach i ma suwerenne prawo do wprowadzania regulacji gospodarczych w oparciu o własne zasady demokratyczne i zobowiązania międzynarodowe. - Nasze przepisy cyfrowe zapewniają wszystkim przedsiębiorstwom bezpieczne, sprawiedliwe i równe warunki działania. Są stosowane w sposób sprawiedliwy i bez dyskryminacji - podkreśliła Komisja, dodając, że w razie potrzeby „zareaguje szybko i zdecydowanie, aby bronić swojej autonomii regulacyjnej przed nieuzasadnionymi środkami”.

Z Londynu Marta Zabłocka (PAP), Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Chińskie cła na polskie mleczarnie

„Substancje zakazane”. Nawrocki ostro o Mercosur

Co premier Tusk wypisuje? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

»»Premier Tusk tankuje za 5,18 – oglądaj w telewizji wPolsce24