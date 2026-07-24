Trwa atak na Kijów. Eksplozje, ewakuacje i ucieczki

Rosja atakuje Kijów. W stolicy Ukrainy działa obrona przeciwlotnicza, a mieszkańcy zostali skierowani do schronów. Słychać eksplozje, a według ukraińskich sił powietrznych w stronę miasta lecą rosyjskie pociski balistyczne.

Wcześniej: Ukraińska armia uderzyła w zakład zbrojeniowy i obiekt naftowy w Rosji

Siły Obrony Ukrainy uderzyły w zakład zbrojeniowy w Kirowie w Rosji oraz obiekt naftowy na terytorium tego państwa – poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył, trwa operacja wymierzona w branżę logistyczną, która zaopatruje wojsko rosyjskie w komponenty do dronów i sprzęt nawigacyjny.

Nasze Siły Obrony Ukrainy uderzyły dziś w jedno z ważnych przedsiębiorstw zbrojeniowych w rosyjskim Kirowie. Dostarcza ono komponenty do sprzętu lotniczego i rakietowego okupanta, wykorzystywanego m.in. podczas zmasowanych ataków na nasze miasta i społeczności. Dziękuję naszym żołnierzom za precyzję! To całkowicie sprawiedliwa odpowiedź

– napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Według prezydenta ukraińskie „dalekosiężne sankcje” (ataki dalekiego zasięgu - PAP) objęły również obiekt naftowy oddalony o blisko 1350 km.

Były także inne trafienia. Ważne, że trwa również operacja wymierzona w rosyjską logistykę, która zaopatruje armię okupanta w komponenty do dronów, sprzęt nawigacyjny i wyposażenie

– podkreślił Zełenski.

Dziękuję wszystkim jednostkom naszej armii, wywiadu oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które przyczyniły się do osiągnięcia tych rezultatów

– dodał prezydent.

Atak Rosji

W nocy z czwartku na piątek siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę pięcioma kierowanymi rakietami lotniczymi Ch-59/69 oraz 180 dronami.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła cztery kierowane rakiety Ch-59/69 oraz 160 wrogich bezzałogowców typu Shahed, Gerbera, Itałmas i innych typów na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienie jednego pocisku kierowanego oraz 14 dronów uderzeniowych w dziewięciu lokalizacjach.

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jak zauważył Reuters, nasilone ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju.

25 czerwca prezydent Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową „operację wpływu”, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.

pap, jb