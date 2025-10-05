Moskwa i Pekin ręka w rękę w agresji na Ukrainę?

Do zmasowanego ataku powietrznego na Ukrainę Rosja wykorzystała w nocy z soboty na niedzielę ok. 500 dronów bojowych i ponad 50 rakiet, w tym aerobalistyczne Kindżały oraz manewrujące Kalibry wystrzelone z Morza Czarnego - podały ukraińskie Siły Powietrzne. Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) odnotowała przypadki przekazywania przez Chiny Rosji danych rozpoznania satelitarnego do ataków rakietowych na cele w Ukrainie, a w szczególności na obiekty zagranicznych inwestorów – powiedział agencji Ukrinform przedstawiciel SZRU Ołeh Aleksandrow.

„Są fakty świadczące o wysokim poziomie współpracy Rosji i Chin w prowadzeniu satelitarnego rozpoznania terytorium Ukrainy w celu identyfikacji i dodatkowego rozpoznania strategicznych obiektów do zniszczenia. Przy tym, jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach, obiekty te mogą należeć do zagranicznych inwestorów” – podkreślił Aleksandrow.

SZRU odmówił ujawnienia szczegółów na temat obiektów w Ukrainie, które zostały zaatakowane przy użyciu danych z chińskiego rozpoznania satelitarnego.

21 sierpnia w wyniku ataku rakietowego Rosji został zniszczony amerykański zakład elektroniczny Flex w mieście Mukaczewo w położonym na zachodzie Ukrainy obwodzie zakarpackim.

Władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie, a rosyjską inwazję nazywają „kryzysem” w tym kraju. Jednocześnie w ciągu ostatnich trzech lat doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, m.in. wojskowości. Chiny wydają też miliardy dolarów na zakup rosyjskiej ropy.

Cześć rosyjskich ataków była wymierzona w dzielnice mieszkalne / autor: PAP/ EPA/STATE EMERGENCY SERVICE

W nocnym ataku Rosja wykorzystała drony bojowe, rakiety manewrujące i aerobalistyczne

Z lotniska w obwodzie murmańskim na północnym zachodzie Rosji wystartowała w nocy grupa strategicznych bombowców Tu-95. Ok. godz. 04.30 (3.30 czasu polskiego) ukraińskie Siły Powietrze poinformowały, że z rejonu miasta Engels w obwodzie saratowskim Rosji wystrzelone zostały rakiety manewrujące. Około półtorej godziny później dodano, że wystartował rosyjski myśliwiec MiG-31K, mogący przenosić rakiety aerobalistyczne Kindżał.

Atak rosyjski dotknął obwody: lwowski, iwano-frankowski, zaporoski, czernihowski, sumski, charkowski, chersoński, odeski i kirowohradzki.

Biuro prokuratora generalnego Ukrainy powiadomiło na Telegramie, że w wyniku ataku powietrznego zniszczony został budynek mieszkalny we wsi Łapajówka w graniczącym z Polską obwodzie lwowskim. W miejscu uderzenia zginęła czteroosobowa rodzina, w tym 15-letnia dziewczyna.

„Na terenie Lwowa i obwodu odnotowano również szereg trafień w obiekty przemysłowe i energetyczne. Uszkodzone zostały pomieszczenia produkcyjne i magazynowe, garaże, stacje obsługi technicznej, a także obiekty infrastruktury energetycznej. Oddzielny pożar wybuchł w jednym ze składów gazu w obwodzie” - zaznaczono w komunikacie.

Według biura prokuratora generalnego, w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły też atak dronowy-rakietowy na region miasta Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Wstępnie ustalono, że armia rosyjska użyła kierowanych bomb lotniczych i uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed. Jedna osoba zginęła, co najmniej 10 zostało rannych, w tym jedna w wieku 16 lat.

Ponadto zniszczone zostały obiekty infrastruktury cywilnej i krytycznej. Jeden z rosyjskich ataków miał miejsce w pobliżu wieżowców. Fala uderzeniowa i odłamki wybiły szyby w oknach, uszkodziły balkony, a w jednym z budynków zniszczyły klatkę schodową; zniszczeniu uległy też znajdujące się w pobliżu samochody.

W nocy Rosja przeprowadziła ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, w wyniku czego znaczna liczba odbiorców została pozbawiona prądu w obwodach zaporoskim, sumskim i czernihowskim – poinformowało ministerstwo energetyki Ukrainy.

Operowało polskie i sojusznicze lotnictwo w przestrzeni powietrznej

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń Rosji na Ukrainę - poinformowało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodało, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

DORSZ poinformowało w niedzielę rano, że wspólne operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

Dowództwo dodało, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Jednocześnie DORSZ podziękowało za wsparcie NATO oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, „których myśliwce F-35 pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie”.

„Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” - zapewniło dowództwo.

PAP, sek

