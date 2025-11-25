Zmasowany atak! Podano liczbę zabitych i rannych
Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek kolejny zmasowany atak na Ukrainę rakietami i dronami. Ostrzelany został m.in. Kijów.
Jak podają ukraińskie media, w wielu miejscach Kijowa słychać było eksplozje, a w niektórych rejonach wybuchły pożary. W kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelone też zostały rakiety balistyczne.
W tej chwili trwa zmasowany, skoordynowany atak wroga na obiekty infrastruktury energetycznej- podał resort w komunikacie.
Alarm przeciwlotniczy ogłoszono także w kilku innych regionach Ukrainy.
Ukraina: Co najmniej 6 osób zginęło
Według potwierdzonych informacji od medyków w wyniku wrogiego ataku w Kijowie zginęło sześć osób – napisał w komunikatorze Telegram szef wojskowych władz miejskich Kijowa Tymur Tkaczenko.
Wybuchy i pożary
W mieście po godz. 8 (godz. 7 czasu polskiego) wciąż słychać wybuchy.
Wyniku uderzenia odłamków w 22-piętrowy blok wybuchły w nim pożary na poziomie 5-8 kondygnacji.
Środki uderzeniowe
Rosjanie zaatakowali pociskami manewrującymi, rakietami balistycznymi oraz dużą liczbą dronów uderzeniowych.
Atak na infrastrukturę energetyczną
Ministerstwo energetyki oświadczyło, że rosyjskie ataki wymierzone były w infrastrukturę energetyczną. Zapewniło, że ekipy specjalistów działają nad usunięciem ich skutków.
W Kijowie w wielu domach w wyniku ataku wstrzymano jednak dostawy ciepła. We wtorek rano w Kijowie było plus 3 stopnie Celsjusza. Alarmy trwały z przerwami od około godz. 1 do godz. 8.30 czasu lokalnego
pap, jb
