„Gospodarczy dyletant”. „Obłudnik, nakładający wstecz podatki”

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki do premiera Donalda Tuska: szokujące jest to, że zamiast zapaść się pod ziemię po tym jak okłamał Pan kierowców, że benzyna będzie po 5,19 zł, a jest po 7,30 zł za litr, obłudnie i nieudolnie próbuje Pan atakować Prezydenta za to, że w przeciwieństwie do Pana dotrzymuje słowa danego Polakom: żadnych nowych podatków. Z kolei Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta nie oszczędza Donalda Tuska: od dawna wiadomo, że obecny premier jest gospodarczym dyletantem”

Nie milkną echa decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nałożeniu na branżę paliwową nadzwyczajnego podatku z tytułu zysków na cenach paliwa po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej.

Przypomnijmy, że w sobotę premier Donald Tusk podjął próbę przerzucenia odpowiedzialności na prezydenta Karola Nawrockiego za wysokie ceny detaliczne paliw.

Szef rządu spotkał się z ripostą

Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na stacjach. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach - napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk.

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Ceny diesla odlatują. Gdzie jest granica?

Post premiera Donalda Tuska jest dziwaczny w swojej logice, bo sugeruje, że podwyżka podatków na branżę paliwową spowoduje, że na stacjach nastąpią obniżki cen detalicznych.

Na tę sprzeczność natychmiast wskazali dwaj ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP oraz kandydat PiS na premiera.

Bogucki: jedyne co Pan potrafi i chce, to sięgać coraz głębiej do kieszeni Polaków

Premierze @donaldtusk szokujące jest to, że zamiast zapaść się pod ziemię po tym jak okłamał Pan kierowców, że benzyna będzie po 5,19 zł, a jest po 7,30 zł za litr, obłudnie i nieudolnie próbuje Pan atakować Prezydenta Nawrockiego za to, że w przeciwieństwie do Pana dotrzymuje słowa danego Polakom: żadnych nowych podatków, tym bardziej nakładanych przez niekonstytucyjne przepisy:

►działające wstecz,

►zmieniające zasady w trakcie roku podatkowego,

►uchwalone w istocie w procedurze niedopuszczalnej dla tworzenia uczciwego prawa podatkowego,

►uderzające przede wszystkim w polskie mniejsze firmy - napisał w niedzielę na X minister, szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Nie potrafi Pan dotrzymywać obietnic, a może nawet nie chce Pan ich dotrzymać i to jest szokujące. Jedyne co Pan potrafi i chce, to sięgać coraz głębiej do kieszeni kierowców, polskich rodzin, pracowników, przedsiębiorców i rolników – dodał Bogucki.

Czarnek: chyba wystąpię o nagrodę Nobla dla Tuska i Domańskiego w dziedzinie ekonomii

W wywiadzie na antenie telewizji wPolsce24 wiceprezes PiS i kandydat partii na premiera prof. Przemysław Czarnek przypomniał o obietnicy Tuska, że benzyna będzie po 5,19 zł za litr i jego słowach z 2011 roku, po ogłoszeniu wyniku wyborów, że teraz paliwo może być po 7 złotych.

Zauważył, że na wielu stacjach cena oleju napędowego wzrosła już powyżej 8 złotych i nadal rośnie.

Ja w ogóle chcę powiedzieć, że chyba wystąpię jutro o nagrodę Nobla dla Tuska i Domańskiego w dziedzinie ekonomii. Bo to jest rzecz, to jest zupełnie nowe odkrycie, szanowni państwo, poprzez nakładanie nowych podatków, zmniejszanie cen paliw. No jakim cudem? - kpił.

Szfernakera: od dawna wiadomo, że premier jest gospodarczym dyletantem

Tuskowi odpowiedział jeszcze w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Według niego „od dawna wiadomo, że obecny premier jest gospodarczym dyletantem”, a teraz - jak napisał - „próbuje przekonać Polaków, że nałożenie nowego podatku na paliwa sprawi, iż ceny na stacjach spadną”.

„Zamiast nakładać kolejne podatki, proszę obniżyć VAT i akcyzę, tak jak robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości. To realnie obniża ceny, a nie przerzuca kolejne koszty na kierowców” - zwrócił się do premiera. Dodał, że „prezydent Karol Nawrocki uchronił Polaków przed rozwiązaniami, które mogły doprowadzić do rekordowych cen benzyny i oleju napędowego”.

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