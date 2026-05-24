Burza polityczna po najściu przez służby Tuska mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oskarżył rząd o eskalację politycznych prowokacji i przekraczanie kolejnych granic po akcji służb w mieszkaniu w Gdańsku, które należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Prezes PiS podkreślił, że „ta władza to zło w czystej postaci” – pisze portal wPolityce.pl.

Od pewnego czasu trwa seria fałszywych zgłoszeń na policję, po których miały miejsce kuriozalne interwencje służb między innymi w siedzibie Telewizji wPolsce24 czy w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Policja na tej zasadzie interweniowała również w pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem fałszywe zgłoszenie dotyczyło… mieszkania w Gdańsku, które należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Według relacji rzecznika prezydenta służby weszły do niego, wyważając drzwi.

Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować — poinformował na platformie X Rafał Leśkiewicz.

W niedzielę głos w sprawie zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zawsze gdy kruszy im się grunt pod nogami, stosują te same metody: prowokacje, insynuacje zmierzające do zastraszenia przeciwników politycznych i ich rodzin. Kolejna granica została przekroczona: zaatakowano mieszkanie matki prezydenta. Próbowali to wyśmiewać. Cały czas testują, jak daleko mogą się posunąć. Na szczęście to ich ostatnie półtora roku. Ta władza to zło w czystej postaci! Odpowiedzią powinna być integracja wszystkich sił patriotycznych wokół tych, którzy pokazali, że potrafią dobrze rządzi— napisał na X prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek opublikował filmik, w którym ocenił, że sobotnie wejście służb do mieszkania członka rodziny prezydenta, to „już kolejna prowokacja na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni po wielkich prowokacjach przeciwko dziennikarzom (telewizji - PAP) Republiki i wPolsce 24”. >Tusk udaje Greka, zwołuje naradę rządu w tej sprawie, żeby przeciwdziałać prowokacjom. Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć (Marcinowi - PAP) Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast - powiedział na nagraniu wiceprezes PiS.

Mateusz Morawiecki z kolei napisał, że „najście służb na rodzinny dom Pana Prezydenta Karola Nawrockiego to skandal, hańba i kompromitacja państwa”. „Ta sprawa musi zostać natychmiast wyjaśniona, a odpowiedzialni muszą ponieść konsekwencje. Bo jeśli nie potrafią ochronić Prezydenta, to jak mają ochronić zwykłych obywateli? Tusk powinien się wstydzić i odejść - żadne buńczuczne wpisy nie przykryją tej kompromitacji państwa pod jego rządami” - dodał we wpisie na platformie X były premier.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki stwierdził natomiast, że „służby pod rządami premiera Donalda Tuska i ministra Marcina Kierwińskiego wyłamały drzwi w prywatnym domu Prezydenta RP po fałszywym alarmie”. „To najbardziej czytelny dowód totalnej kompromitacji rządzących po serii fałszywych zgłoszeń. Oni w zakresie nadzoru nad służbami są dyletantami wystawiającymi na szwank nasze bezpieczeństwo i powagę Państwa Polskiego” - napisał na X.

Sek, PAP

