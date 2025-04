Nawrocki zaproponuje „proste, niskie, prorodzinne podatki”

PiS rozpoczyna akcję, podczas której w kilkunastu miastach w Polsce będą m.in. rozdawane ulotki z informacją o programie podatkowym kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Są to m.in. propozycje dla rodzin, bo - jak podkreślają politycy PiS - państwo powinno traktować rodzinę jak inwestycję.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej poseł PiS Michał Moskal mówił, że popierany przez jego partię kandydat na prezydenta proponuje „model podatkowy, który skupia się na tym, żebyśmy mieli w Polsce proste, niskie, prorodzinne podatki„.

„Chcemy, żeby państwo polskie traktowało rodzinę jako inwestycję. Żeby rodzina mogła się rozwijać, musi mieć do tego możliwości. Te możliwości zawarł w swoim programie Karol Nawrocki” - powiedział Moskal.

Poinformował i rozpoczęciu akcji wychodzenia z tym programem do wyborców. „W kilkunastu miastach Polski rozpoczynamy akcję ulotkową, gdzie będziemy opowiadać o głównych założeniach programu podatkowego Karola Nawrockiego” - powiedział poseł PiS.

Propozycja prorodzinna „PIT 0 proc.”

Jako najważniejsze założenie programu Nawrockiego Moskal przedstawił „PIT 0 proc.” czyli propozycję zwolnienia z podatku dochodowego do 140 tys. zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej dwoje dzieci.

„To ma pokazywać, że posiadanie dzieci to nie tylko fun, to nie tylko duma, ale to także biznes, który się opłaca, bo Polska takie rodziny będzie wspierać” – powiedział.

„Pancerz podatkowy”

Inne rozwiązanie z programu Nawrockiego to ”pancerz podatkowy” czyli uszczelnienie systemu podatkowego tak, żeby - jak powiedział poseł PiS - „miliardy złotych nie wypływały z Polski„. Według Moskala „eksperci szacują, że nawet 45 mld zł to dziura vatowska już po pierwszym roku rządów Platformy Obywatelskiej„. Posłanka PiS Anna Gembicka dodała, że ”rząd zamiast sięgać do kieszeni Polaków, powinien sięgnąć do kieszeni mafii vatowskich„. Według niej, Nawrocki „mówi, skąd wziąć środki do budżetu państwa, czyli uszczelnić system podatkowy„.

Likwidacja podatku Belki

Kolejna propozycja, którą przedstawiono to likwidacja tzw. podatku Belki - podatku od zysków kapitałowych. Jak powiedział Moskal ma to sprawić, że dla Polaków bardziej opłacalne od inwestowania w nieruchomości stanie się inwestowanie w akcje. Poseł PiS zwrócił także uwagę m.in. na deklarację Nawrockiego wpisania do konstytucji zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku.

W poniedziałek analizę programu podatkowego Nawrockiego opublikowało Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Analitycy wzięli pod uwagę takie propozycje jak: podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, PIT 0 proc. dla rodzin, które mają minimum dwójkę dzieci (do określonego limitu) oraz korzyści z ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców. Doszli do wniosku, że obietnice te wpisują się w kampanijny schemat Andrzeja Dudy z 2015 r., oraz że wynikające z programu Nawrockiego przeciętne korzyści gospodarstw należących do najbogatszych 10 proc. populacji to ok. 580 zł miesięcznie, podczas gdy najbiedniejsze 10 proc. właściwie nie odczułoby tych zmian w portfelach

PAP, sek

