"Mac" traci znak: UE uderza w sieć fastfoodów

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w środę, że McDonald’s stracił unijny znak towarowy Big Mac m.in. dla żywności przygotowywanej z mięsem drobiowym, takich jak panierowane kawałki kurczaka (tzw. nuggetsy) oraz kanapki z mięsem kurczaka.

Wyrok sądu UE jest pokłosiem sporu między amerykańskim gigantem a irlandzką siecią fast foodów Supermac’s.

Cios UE

Ta ostatnia złożyła w 2017 r. wniosek o odebranie McDonald’s prawa do znaku handlowego Big Mac w odniesieniu do niektórych towarów i usług. Znak ten został zarejestrowany na rzecz McDonald’s przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w 1996 r.

Sieć Supermac’s argumentowała, że jej amerykański konkurent w rzeczywistości nie używał znaku Big Mac w odniesieniu do towarów i usług w UE w sposób nieprzerwany przez pięć lat, tak jak tego wymagają przepisy UE. Sprawa najpierw trafiła do EUIPO, a potem do unijnego sądu.

TSUE bez wątpliwości

W środę TSUE uznał, że sieć McDonald’s nie wykazała rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego na terytorium Unii przez nieprzerwany okres pięciu lat w odniesieniu do takich towarów, jak „kanapki zawierające kurczaka”, „żywność przygotowywana z wyrobów drobiowych” (w tym nuggetsy), oraz powiązanych usług, w tym dostarczania i sprzedaży tych towarów w lokalach McDonald’s i obiektach typu drive-in. Tym samym sąd stwierdził nieważność znaku.

McDonald’s może odwołać się od tej decyzji.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana

PAP/ as/