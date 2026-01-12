Paczkowa rewolucja! Dwaj giganci współpracują

Federal Express Corporation (FedEx) rozszerzyła swoją sieć punktów nadania i odbioru przesyłek w Polsce. Dzięki partnerstwu z siecią sklepów Żabka klienci zyskali dostęp do ponad 12 000 nowych lokalizacji, w których mogą nadawać i odbierać przesyłki, podał FedEx. Łączna liczba punktów nadania i odbioru przesyłek FedEx w Polsce przekroczyła 16 000.

„Klienci FedEx w Polsce mogą teraz nadawać i odbierać przesyłki w ponad 12 000 sklepach sieci Żabka. Ułatwia to obsługę przesyłek małych i średnich (do wymiarów 50 × 40 × 30 cm i wagi do 20 kg). W pierwszym etapie wdrożenia w sklepach Żabka dostępna jest możliwość nadawania i odbierania przesyłek krajowych. W kolejnym etapie planowane jest rozszerzenie oferty o przesyłki międzynarodowe. Rozbudowana sieć punktów nadania i odbioru wspiera również dynamicznie rozwijający się segment zwrotów, oferując klientom wygodne możliwości nadania przesyłek w dogodnym czasie i miejscu” - czytamy w komunikacie.

Poza siecią Żabka FedEx oferuje również możliwość odbioru i nadań przesyłek w ponad 4000 dodatkowych punktów, w tym w sieciach handlowych takich jak Kolporter, Epaka, Furgonetka oraz w wybranych sklepach Delikatesy Centrum, ABC, Groszek, Duży Ben, Stokrotka Express i Shell. Pointpack, dostawca rozwiązań technologicznych i infrastruktury usługowej dla sektora detalicznego i kurierskiego, odpowiada za wdrożenie usług kurierskich FedEx do sieci handlowej Żabka, wskazano również.

Kurier sieci FedEx w Polsce

Dwie wielkie sieci logistyki i handlu

Sieć punktów nadania i odbioru FedEx w Polsce stanowi integralną część globalnej infrastruktury firmy, obejmującej ponad 360 000 lokalizacji na całym świecie.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Federal Express Corporation to największa na świecie firma świadcząca usługi transportu ekspresowego, zapewniająca dostawy do ponad 220 krajów i terytoriów.

ISBnews, sek

